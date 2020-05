Boa's protesteren in Den Haag en overwegen nieuwe stappen: 'Toezicht in plaats van handhaven'

De minister wijst erop dat de politie het geweldsmonopolie heeft in Nederland. 'Alleen die mag geweld gebruiken.' Hij wil wel kijken naar een goede noodknop en bodycams voor boa's. 'Die camera's hebben vaak al een afschrikwekkend effect', meent hij.

Volgens de Nederlandse BOA Bond is dit echter niet genoeg. De bond wijst naar IJmuiden waar vorige week een handhaver werd mishandeld door een grote groep jongeren nadat iemand werd aangesproken op zijn gedrag. 'In een minuut tijd vielen er rake klappen met ernstige verwondingen tot gevolg', vertelt voorzitter Ruud Kuin van de BOA Bond.

'Boa's hebben dezelfde rol als agenten, maar hen laten we het werk zonder hulpmiddelen doen. Dat vind ik echt asociaal. In deze twee maanden van de coronacrisis maken boa's qua agressie en geweld net zo veel mee als normaal in een heel jaar.'

Symbool

De vakbonden hielden de protestbijeenkomsten door heel Nederland bij diverse gemeentehuizen, maar in Den Haag was dit niet mogelijk. Daarom kwamen de handhavers daar samen in de Loudonstraat, waar de boa's zijn gevestigd. 'Hier maakten we symbolisch een gebaar met onze rechtervuist op het hart. Zo is het logo van de boa's namelijk', vertelt voorzitter Richard Gerrits van politievakbond BOA-ACP.

Haagse boa's demonstratief met de rechterhand op het hart. I Foto: Richard Mulder

Hij benadrukt dat de aangevallen boa's in IJmuiden niet gewond waren geraakt als ze de beschikking hadden gehad over bijvoorbeeld een wapenstok. 'We willen daarom dat boa's goede verdedigingsmiddelen krijgen. Ik hoop dat de minister voor 1 juni het gesprek met ons wil aangaan.' Anders overwegen de boa's nieuwe stappen, in de week waarin de horeca weer opengaat. 'Bijvoorbeeld toezicht houden in plaats van handhaven. Die optie is duidelijk aanwezig.'

LEES OOK: Boa's voeren actie tegen geweld: 'We gaan niet wachten tot de eerste dode valt'