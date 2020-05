Hart voor Den Haag doet aangifte vanwege 'integriteitsschandaal' op Haagse stadhuis

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft dinsdagochtend aangifte gedaan tegen het Haagse college van burgemeester en wethouders en een vertrokken topambtenaar die niet integer zou hebben gehandeld. De ambtenaar was verantwoordelijk voor de bouw van cultuurcomplex Amare op het Spuiplein. De topambtenaar is inmiddels 'in goed overleg' vertrokken bij de gemeente.

Volgens Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs is er op het stadhuis sprake geweest van valsheid in geschrifte en het lekken van vertrouwelijke informatie. Ook zegt hij dat het college een aangifteplicht heeft, maar deze plicht niet uitvoert. Sluijs: 'Wij hebben altijd gezegd: als het college geen aangifte doet, dan doen wij het.'

Het college is afgelopen najaar een onderzoek begonnen tegen de topambtenaar na een integriteitsmelding. Uit dat onderzoek is gebleken dat de ambtenaar 'de gedragscode heeft overtreden' en hij zou op meerdere vlakken 'niet transparant hebben gehandeld', bijvoorbeeld door het toevoegen van passages aan gespreksverslagen. Daarom is de topambtenaar vertrokken bij de gemeente Den Haag. Meer wilde het college niet kwijt over de kwestie en het weigerde - ondanks aandringen van de voltallige oppositie - om het onderzoek openbaar te maken.

Schimmige deals

Maar NRC Handelsblad wist meer details te melden. Zo zou de topambtenaar volgens de krant dubieuze financiële toezeggingen hebben gedaan aan bouwer Volker Wessels, die Amare ontwikkelt. Van deze toezeggingen is Volker Wessels, en niet de gemeente, beter geworden. Saillant is volgens de krant dat wethouder Boudewijn Revis (VVD) op de hoogte zou zijn geweest van deze toezeggingen. Maar Revis ontkent dat er 'schimmige deals' zijn gesloten.

Dat gelooft Hart voor Den Haag/Groep de Mos niet. Sluijs: 'De topambtenaar was de schaduw van wethouder Revis. Er is met miljoenen euro’s gemeenschapsgeld geschoven, er zijn afspraken gemaakt buiten de gemeenteraad om en er is mogelijk valsheid in geschrifte gepleegd om die misstanden te verdoezelen. Het college heeft de wettelijke plicht om hier aangifte van te doen, maar weigert dat pertinent.'

Geheimhouding

Het steekt Sluijs ook dat het college het onderzoek niet openbaar maakt. Alleen raadsleden mogen het rapport onder strikte geheimhouding lezen, maar daardoor kan er geen openbaar debat over gevoerd worden. Volgens Sluijs wordt de topambtenaar 'voor de bus gegooid' om het politieke leven van de wethouder te redden. Hart voor Den Haag deed vorige week een beroep op de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur, om informatie boven water te krijgen.

De aangifte van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is opvallend. Tegen partijleider en ex-wethouder Richard de Mos en partijgenoot en ex-wethouder Rachid Guernaoui loopt ook een onderzoek. Zij worden verdacht van corruptie, maar zij ontkennen. 'Dat onderzoek loopt al meer dan zeven maanden en we hebben nog altijd niets over deze zaak gehoord', zegt Sluijs. 'Burgemeester Remkes is naar Den Haag gekomen om de integriteit te herstellen en bij het eerste het beste integriteitsschandaal laat hij een onderzoek doen, verstopt de resultaten in een kluis en weigert hij aangifte te doen.'