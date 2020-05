Moordende tenniscoach verliest zaak bij Hoge Raad, 20 jaar cel definitief

De Hoge Raad heeft de straf van tenniscoach Mark de J. bevestigd. De J. werd vorig jaar door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op zakenman Koen Everink. De tenniscoach van Robin Haase ging in cassatie bij de Hoge Raad, maar die verwerpt zijn verweer.

Het slachtoffer werd in maart 2016 vermoord in zijn huis in Bilthoven. De J., een tenniscoach uit Rotterdam die onder meer Robin Haase trainde, werd later aangehouden als verdachte. Hij had een schuld van 80.000 euro bij het slachtoffer. Everink wilde dat geld terug. De J. ontkende elke betrokkenheid, maar zijn verhaal dat hij was ontvoerd door drie mannen die Everink hadden vermoord werd door de rechtbank niet geloofd en hij werd veroordeeld tot achttien jaar cel. Het gerechtshof maakte daar in hoger beroep twintig jaar van.

De verdediging van De J. stapte naar de Hoge Raad, onder meer omdat die vond dat er niet genoeg onderzoek was gedaan aan bloedsporen in de auto van de verdachte. De Hoge Raad is het daar niet mee eens en maakte de straf voor de tenniscoach dinsdag onherroepelijk.

Schadevergoeding

Ook de schadevergoeding die De J. moet betalen aan één van de nabestaanden van Everink. ruim 46.000 euro, blijft in stand. Als de dader dat geld niet betaalt wordt hij nog een jaar extra in gijzeling genomen.