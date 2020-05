Zes jaar cel voor Mexicanen die xtc en crystal meth maakten in Wateringen

Drie Mexicanen zijn dinsdag veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij grootschalige productie en bezit van drugs in een bedrijfspand in Wateringen. In het pand werden honderden kilo's drugs gevonden, waaronder crystal meth. De drugs hadden een waarde van ongeveer 80 miljoen euro. De opgelegde straffen zijn gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De drie mannen van 40, 54 en 59 werden in februari vorig jaar aangehouden in een pand aan de Schipluidenseweg in Wateringen. Op de begane grond was een xtc-lab, op de eerste verdieping werd crystal meth gemaakt. De verdachten zeiden twee weken geleden dat ze niet wisten dat ze met drugs werkten en dat ze naar Nederland waren gekomen om in de bouw te werken, maar gedwongen werden in het lab te werken.

De rechtbank gelooft dat verhaal niet. 'De verdachten werkten zonder enig toezicht in het drugslab', zo stelt de rechtbank in het vonnis. 'Ze waren in het bezit van de sleutel van het appartement waar zij verbleven en een van hen had een telefoon waarmee versleuteld kan worden gecommuniceerd. Het zal zeker zo zijn dat het leven in Mexico niet altijd makkelijk is en dat de verleiding groot is om in Nederland een - naar Mexicaanse begrippen - vorstelijk salaris te verdienen. Dat vindt de rechtbank echter geen excuus.'

'Geen loopjongen'

Ook het verhaal van de 54-jarige verdachte dat hij alleen maar een loopjongen was die van niets wist, vindt de rechter niet geloofwaardig: 'De rechtbank is ervan overtuigd dat de verdachte niet de grote baas is van dit laboratorium, maar zij is wel van oordeel dat de verdachte niet moet worden gezien als enkel een ondergeschikte of iemand die alleen het vieze werk opknapte.'

Er zijn in deze zaak nog drie andere verdachten: een Rotterdammer en twee mannen uit de Dominicaanse Republiek. Hun zaak wordt later behandeld. Deze drie verdachten zitten niet vast.