Emotioneel weerzien broers Brahim en Bilal na weken in lockdown: 'Hij rende op me af'

Het was een Suikerfeest om nooit te vergeten voor Brahim Lakhal en zijn broertje Bilal. Na tien lange weken konden de broers, die normaal gesproken samen vlogs maken, elkaar weer in de armen sluiten.

De 19-jarige Bilal heeft het syndroom van Down en hij woont daarom op het wooncomplex van Swetterhage in Zoeterwoude. Hij mocht vanwege het coronavirus geen contact hebben met de buitenwereld. Dat was niet makkelijk voor de broers, die gek zijn op elkaar en video's maken voor Brahims YouTube-kanaal Brahim Vlogs. Doordat Bilal het verstandelijk vermogen van een kind van twee heeft, was het voor hem lastig te begrijpen.

Het weerzien afgelopen weekend was dan ook erg bijzonder. 'Het was vreemd, ik was toch wel zenuwachtig', vertelt Brahim. 'Ik was zo benieuwd naar zijn reactie. Ik verwachtte wel dat Bilal superblij zou zijn, maar was ook bang dat hij misschien verdrietig zou zijn dat hij niet met me mee mocht.'

'Hij rende op me af'

'Ik werd in de auto al emotioneel. Ik kreeg een foto van hoe hij op me stond te wachten', gaat Brahim verder. 'Toen hij me zag, stond hij op, hij kon het niet geloven. Hij rende op me af. Er zijn weinig woorden voor... Het was echt heel emotioneel.'

De broers hebben een sterke band, al is dat voor Brahim niet meer dan normaal. 'Het zegt genoeg dat ik hem als eerste zie en niet mijn ouders. Daarmee doe ik ze niet te kort, maar zij hadden zoiets van: ga jij dan maar. Wij wachten nog wel eventjes.'

Cadeautjes

De twee mochten elkaar een uurtje zien onder strikte voorwaarden, zo mochten ze het complex niet af en moesten ze buiten blijven. 'Ik gaf hem cadeautjes. Ik heb hem erg verwend. Hij vertrouwde het eerst ook niet, maar toen ik vertelde dat ik terugkwam, kon hij het loslaten.'

Het bezoek heeft Bilal goed gedaan. 'Ik mag hem nu een keer per week bezoeken. Als je hem nu aan de telefoon spreekt, verheugt hij zich op de volgende keer. Dan krijgt 'ie weer sushi van me bijvoorbeeld. Het zit in de kleine dingetjes.'

Vlog

Brahim legde de ontmoeting vast op camera en deelde de beelden in een van zijn vlogs.

Bekijk de beelden hieronder.