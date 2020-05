Brand bij restaurant De Haagsche Beek is aangestoken

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

De brand breekt uit in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 mei even na 2.00 uur bij het restaurant aan de Machiel Vrijenhoeklaan. Nadat de brandweer het vuur heeft geblust, blijkt dat de schade aan het interieur groot is. 'Hoe het plastic hier hangt, is tekenend voor hoe ik me voel, hoe mijn hart huilt', zei eigenaar Robert van Vliet de dag na de brand. 'Je vraagt je af: hoeveel tegenslagen kan je hebben? Maar ook hier gaan we sterker uit komen, met iedereen om ons heen.'

Hij weet dan nog niet dat de brand is aangestoken. 'De brandweer zegt dat het ergens in die hoek is begonnen. Maar dat is niet te herleiden, omdat daar nauwelijks iets ligt. Er gaat een onderzoek komen en dan moeten de experts zich erover buigen. Ik heb verstand van een broodje bal maken, andere mensen moeten het hiermee gaan doen', zei Van Vliet.

Grote steekvlam

Als de politie de bewakingsbeelden van De Haagsche Beek bekijkt, is al snel duidelijk dat er sprake is van brandstichting. Om 2.03 uur registreert een camera hoe een brandbare vloeistof door een gat in het dak naar binnen wordt gegoten. Zodra er iets brandends achteraan wordt gegooid, ontstaat er een grote steekvlam en staat het restaurant in brand.

Op beelden van een camera buiten is te zien hoe een persoon na het ontstaan van de brand vanaf het dak naar beneden vlucht. Daarna is de persoon te zien achter het hek en daarna verdwijnt hij of zij via de bosjes. De verdachte is niet goed te zien, en daarom hoopt de politie op meer informatie over de brandstichting.

De verdachte is nauwelijks te zien | Beeld: Politie

Jerrycan op het dak

Op het dak is een jerrycan achtergebleven, waar de brandbare vloeistof in heeft gezeten. De politie komt graag in contact met mensen die hebben gezien dat de jerrycan voor de brandstichting werd gevuld, mogelijk bij een benzinestation in de buurt.

De achtergebleven jerrycan | Beeld: Politie

De achtergebleven jerrycan | Beeld: Politie

De recherche hoort het ook graag als er iemand is gezien met zo'n jerrycan in de buurt van restaurant De Haagsche Beek in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 mei, of dat er is gezien dat er iemand is weggevlucht na de brand. Alle verklaringen van getuigen zijn welkom, net als informatie over het mogelijke motief. Ook dat is nog onduidelijk.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876297

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem