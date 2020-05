Nog geen spoor van vermiste Patrycja Skoczylas (15)

De 15-jarige Patrycja Skoczylas uit Den Haag is al bijna vijf weken vermist. De politie vraagt mensen om naar haar uit te kijken en roept Patrycja zelf op om zich te melden. Als ze wordt gevonden, zullen hulpverleners zich over haar ontfermen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Patrycja is in de nacht van vrijdag 24 april weggelopen vanuit haar huis in de wijk Laakkwartier in Den Haag en heeft sindsdien niets meer van zich laten horen. Het meisje is van Poolse afkomst en bevindt zich vaak in het gezelschap van Poolse mensen. Het kan daarom zo zijn dat ze bij mensen is die ze kent.

Ze is al vaker weggelopen en toen teruggevonden in Rotterdam. Dat was aan de Dordtselaan en de Schoonderloostraat. De politie heeft onderzoek gedaan en heeft geen reden om aan te nemen dat ze daar nu ook is. De politie denkt dat Patrycja zich mogelijk bevindt in een omgeving die niet goed voor haar is. Als ze wordt gevonden, wordt haar hulp aangeboden. Verder benadrukt de politie dat het strafbaar is om een weggelopen minderjarige onderdak te bieden, ook al denk je dat je er goed aan doet.

Signalement

Patrycja is 15 jaar en 1,65 meter lang. Ze heeft bruine ogen en donkerbruin geverfd haar. Haar natuurlijke haarkleur is donkerblond.

Weet u waar ze nu is?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem