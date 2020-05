Spoor van WhatsAppfraude in Zeeland leidt naar Den Haag

Geld dat via fraude is buitgemaakt van een inwoonster van Terneuzen, is opgenomen bij een geldautomaat in Den Haag. De pinner is daarbij duidelijk in beeld. De vrouw is slachtoffer geworden van WhatsApp- of ‘vriend in nood’-fraude, waarbij ze dacht haar dochter uit de brand te helpen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer krijgt op 3 oktober 2019 een WhatsAppbericht van haar dochter. Zo lijkt het tenminste, want het nummer is nieuw, maar de profielfoto klopt wel. In werkelijkheid wordt de vrouw benaderd door een oplichter.

De zogenaamde dochter geeft aan dat ze een nieuwe telefoon heeft, omdat de oude per ongeluk in de wasmachine is beland. Ze moet met spoed een aantal rekeningen betalen maar kan via de nieuwe telefoon niet bij haar bankgegevens. Ze vraagt of de moeder het geld voor haar wil voorschieten.

Geld verdwenen

De oplichter komt zo overtuigend over, dat de vrouw denkt dat ze echt met haar dochter te maken heeft. Ze boekt meer dan 1000 euro over naar het rekeningnummer dat wordt opgegeven. Al snel blijkt het verhaal niet te kloppen. Het geld is dan al verdwenen.

Die avond neemt een man het geld van de vrouw op bij een automaat aan de Koningskade in Den Haag. Hij gebruikt een pasje van iemand anders, die de bankrekening beschikbaar heeft gesteld aan de oplichters. De politie wil graag weten wie de man is, om zijn rol in deze fraudezaak duidelijk te krijgen.

Trap er niet in

De politie krijgt vrijwel dagelijks aangiftes van deze manier van fraude, waarbij mensen voor duizenden euro’s het schip in gaan. Alle slachtoffers denken echt te maken te hebben met hun zoon, dochter, familielid of vriend en zijn bereid om diegene te helpen. Aangifte doen van WhatsAppfraude kan sinds kort ook online.

Het belangrijkste is om nooit geld over te maken als je degene die dat vraagt niet zelf gesproken hebt. Dus bel even het oude nummer dat je van diegene hebt en vraag of het klopt. Bel ook het nummer van waaruit je wordt benaderd, dat schrikt de oplichter vaak af. Soms krijg je dan te horen dat diegene op dat moment niet kan bellen. Dan moeten alle alarmbellen afgaan en kun je beter niet meer reageren op de vragen. Maak pas geld over als je zeker weet dat het echt naar je bekende is.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem