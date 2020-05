Gedupeerden geschrokken van vernielde autoruiten: 'Ik kon wel janken'

In haar geval wordt de schade tenminste nog vergoed. Dat geldt niet voor Xaverio van der Aar, want hij is niet verzekerd voor glasschade. 'Ik kon wel janken', bekent hij. Van der Aar heeft zijn auto nog maar net. 'Ik heb hem voor 600 euro gekocht, en de schade bedraagt 436 euro. Eigenlijk is-ie gewoon total loss. Dus ik zit echt met een probleem.'

Het is al jaren onrustig in de Alphense Edelstenenbuurt. Zo gaat het gebied gebukt onder geweld, overlast en vandalisme. Alleen al in 2020 werden een man en vrouw op straat door jongeren mishandeld, is meerdere keren een auto bekrast en zijn ruiten bij een voordeur ingegooid.

Twee familiedrama's

Opvallend is dat er zich in de omgeving het afgelopen jaar twee familiedrama's hebben afgespeeld. Drie maanden geleden stak een man zijn 16-jarige neef dood in een huis aan de Robijnstraat. Eind mei vorig jaar verwondde een man zijn vrouw en twee dochters met een mes in hun woning aan de Diamantstraat.

Het liefst pak ik mijn koffers en ben ik hier weg

'Het is jammer dat deze buurt hierdoor een stempel krijgt', vindt Van Bruinnessen, die zelf een straat verderop woont, maar zich niet onveilig voelt. Van der Aar heeft al twintig jaar een flatwoning aan de Diamantstraat. 'Je maakt hier wel wat mee, ja', zegt hij cynisch. 'Het liefst pak ik mijn koffers en ben ik hier weg. Maar ja, je hebt niet zomaar iets anders.'

Politie wil niet reageren

Wie achter de vernielingen zit of zitten, is niet bekend. De politie doet sinds dinsdagochtend onderzoek en roept getuigen op zich te melden, maar wil niet reageren op de problemen in de wijk.

