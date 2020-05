Organisatoren illegale hanengevechten in najaar voor rechter

Het allereerste proces in Nederland voor het voeren van hanengevechten zal in september of oktober worden gehouden. Het onderzoek naar de in december 2018 opgerolde illegale fokkerij in Bodegraven is afgerond, zo bleek dinsdag tijdens een pro-formazitting.

De politie viel op 11 december 2018 een hanenfokkerij aan de Burgemeester Kremerweg in Bodegraven binnen. In krappe hokjes werden 51 hanen gevonden, alsmede een rad waarin de beesten werden getraind. Ook was er een vechtpit. Dat is een arena waarin de hanen moesten vechten, tot eentje de victorie kraait en de ander sterft.

Vermoedelijk werd ook pluimvee gefokt voor export naar Frankrijk, waar de gevechten legaal zijn. Boy de M. (33) en Joseph S. (39) werden van hun bed gelicht. In hun woningen bleken de twee nog eens twintig hanen te houden. Zij worden verdacht van het organiseren van de illegale hanengevechten, dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie. Hun advocaten hadden dinsdag geen wensen voor nader onderzoek.

Groot onderzoek

In het dossier zitten foto’s van de dieren. Rechter De Haan liet ze zien aan aan verdachte Boy de M. (33) en de advocaat van Joseph S. (39). 'Ik kreeg een grote doos toegeschoven. Maar als je die uitpakt, valt het wel mee', zei de rechter. Het is de weerslag van een groot onderzoek naar hanengevechten in het Groene Hart.

Rechter De Haan hoopt dat de inhoudelijke behandeling in september of oktober kan plaatsvinden. Of hijzelf dan achter de tafel zit, is nog niet bekend. De rechtbank moet in de komende periode nog veel zaken inplannen.

