Hekken in Den Haag, onduidelijkheid in Leiden: hoe gaan de terrassen maandag weer open?

Leidse horecaondernemers staan te popelen om weer aan de slag te kunnen, maar enkele dagen voor de heropening van de horeca zitten ze nog vol vraagtekens. 'De komende dagen krijgen we pas te horen aan welke regels we moeten voldoen en hoe deze gehandhaafd gaan worden', legt Crosby uit. Hij is mede-eigenaar van de sportbar The Duke of Oz in het Leidse centrum. 'Er zijn collega's bezig met het plaatsen van schermen rond het terras, maar wij nog niet. Ik ga geen duizenden euro's uitgeven aan iets wat misschien verboden wordt door de gemeente.'

Crosby krijgt bijval van Sander Dup. Hij is de eigenaar van twee kroegen en een bistro in het centrum van Leiden en ook hij weet nog niet waar hij aan toe is. 'We hebben onze plannen ingediend bij de gemeente Leiden, maar ik heb nog geen goedkeuring gekregen. We kunnen ons terras daarom ook nog niet opbouwen, omdat we niet weten wat de regelgeving gaat worden en of we tijdelijk extra terrassen mogen plaatsen aan de zijkanten van onze bedrijven.'

Niet meer staan

Wat wel duidelijk is, is dat de horeca maandag heel anders zal zijn dan mensen gewend zijn. 'Er is binnen een maximum van dertig gasten, maar dat maximum geldt niet voor het terras', verduidelijkt horeca-ondernemer Pascali Topaloudis. Een paar maanden geleden begon hij een nieuwe zaak in Den Haag. 'Niet echt een goede periode', zegt hij met gevoel voor understatement. Topaloudis is zijn terras aan het inrichten en schuift een grote bank nog even wat verder weg bij een andere grote bank. 'Je moet wel die anderhalve meter overal aanhouden.'

Inderdaad, want er is geen maximum gesteld aan het aantal gasten op het terras, maar die gasten moeten wel afstand van elkaar kunnen houden. Topaloudis: 'Wat ook raar is, is dat mensen nu niet mogen zitten, maar straks mogen ze niet meer staan. En juist op de Grote Markt stonden mensen ook veel om met elkaar te praten. Dat mag niet meer.'

Een maître wijst de weg

Aan de Goudse Grote Markt maakt Joost Zekveld zich op voor 1 juni. 'We zijn er meer dan klaar voor', zegt de eigenaar van twee restaurants enthousiast. 'We weten dat het niet winstgevend zal zijn, maar we zijn blij dat we de mensen weer plezier kunnen brengen. Dat is toch waar we het in de horeca voor doen.' Dat de inwoners van Gouda toe zijn aan een drankje en een broodje blijkt wel. 'Voor maandag zitten we binnen al helemaal vol', zegt Zekveld. 'Alle vijf de shifts die we op een dag kwijt kunnen zijn al helemaal volgeboekt.'

Terras in Gouda voor corona | Foto: De Buren

Even impulsief een terrasje pikken wordt erg moeilijk. De Haagse horecaondernemer Bijsterbos: 'Je meldt je bij een maître bij een tafeltje, en je zegt: ik kom iets drinken of eten met zijn tweeën of drieën noem maar op, en die gastheer of -vrouw geeft je vervolgens een papiertje waarop je een gezondheidsverklaring moet invullen. Hopelijk is alles in orde, en als je gereserveerd hebt of er is plek, dan brengt de maître de gast naar een tafeltje op het terras.'

Chaos

Maar er is nog een uitdaging, want als je met een vriend of vriendin even wat gaat drinken lukt die anderhalve meter nog wel. Maar wat als je met vier of zes vrienden uit eten gaat op het terras? Marco Bijsterbos is duidelijk: 'Als je met vier mensen komt eten, maar je woont niet bij elkaar in huis, dan moet je ver uit elkaar zitten.'

Zijn Leidse collega Dup verwacht dan ook dat het maandag chaos zal worden. 'Wij hebben allemaal protocollen gekregen waar we aan moeten voldoen, maar het zou handig zijn geweest als de mensen die naar de horeca komen ook een protocol hadden gehad', zegt de Leidse ondernemer. 'Je kunt niet meer zomaar op het terras gaan zitten als er een plek vrij is, je moet altijd naar je plaats worden gewezen. Dat wordt wennen en ik verwacht dan ook dat we dat wel honderd keer uit moeten gaan leggen.'

Fors minder tafels

De anderhalve meter-samenleving leidt tot grotere terrassen in Den Haag, maar wel minder tafels. Topaloudis rekent snel uit dat hij zeventig tafels minder kan neerzetten om de afstand te kunnen waarborgen. De horecazaken van Marco Bijsterbos zouden in een normale zomer meer dan vierhonderd tafels bedienen, nu is het iets meer dan honderd.

Ook in de andere gemeenten in de regio zullen er minder plaatsen op het terras zijn. 'We hebben geluk dat we van de gemeente Gouda op het plein extra tafels en stoelen kwijt mogen', legt Zekveld tevreden uit. 'Ik verwacht dat we op het terras ongeveer 70 procent van onze normale capaciteit overhouden.'

Niet voor de massa

In Leiden is het nog even afwachten wat de plannen van de gemeente zijn met betrekking tot de horeca. Toch zijn beide ondernemers hoopvol. 'Collega's die al wel contact hebben gehad met de gemeente zijn positief, dus ik hoop dat onze plannen ook goedgekeurd worden', vertelt Dup. 'Normaal hebben we buiten twaalf tafels met veel mensen die er omheen staan. Dat mag nu niet meer, maar met de extra terrassen aan de zijkant komen we ongeveer op dezelfde capaciteit uit.'

The Duke of Oz had voor de coronacrisis al de beschikking over twee ruime terrassen, die volgens Crosby ook niet volgebouwd zijn met stoelen. 'Er zijn terrassen met weinig ruimte waar de andere gasten bijna naast je zitten', legt hij uit. 'Daar hebben wij gelukkig geen last van omdat wij ons niet op de massa focussen. Maar hoewel ons terras heel ruim is zullen wij ook wel plaatsen in moeten leveren. Hoeveel durven we nog niet te zeggen, omdat we bij de gemeente hebben aangevraagd om het terras iets uit te breiden en we daar nog geen antwoord op hebben.'

Beste van maken

Ondanks de onduidelijkheid zijn de Leidse ondernemers wel blij dat ze weer aan de slag kunnen. 'Ik krijg er een beetje hoofdpijn van dat we alles op korte termijn moeten regelen', besluit Crosby. 'Maar uiteindelijk zijn we allemaal vooral heel blij dat we na 2,5 maand weer open kunnen. Het wordt straks ongetwijfeld even puzzelen, maar we gaan er beste van maken.'

