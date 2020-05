Zoektocht vermiste Mathijs zonder succes: 'Woensdag nieuwe expert inzetten'

Er werd dinsdag met sonarboten gezocht voor de Scheveningse kust. Ook zette SAR Nederland opnieuw een paraglider in. 'Deze heeft weer een enorm gebied afgezocht in de hoop het lichaam of de surfplank van Mathijs te vinden, maar het is weer zonder succes gebleken', vertelt Postma op Radio West.

De kans dat het lichaam nog gevonden wordt, wordt met de dag kleiner. Toch wil Postma niet opgeven. 'We weten dat het steeds moeilijker wordt, maar we hebben net de evaluatie van de zoektocht van vandaag gehad en het blijkt dat een nieuwe expert zich heeft aangemeld om morgen te helpen. Omdat het draaiboek nog niet af is kan ik er verder nog niets over zeggen, maar ik ben erg blij met de mogelijke expertise.'

In stukken geslagen

Mathijs is een van de vijf surfers die op maandag 11 mei voor de kust van Scheveningen om het leven kwam. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag werden diezelfde avond gevonden. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden de dag erop gevonden.

SAR Nederland roept mensen op om direct 112 te bellen als ze iets van de surfplank van Mathijs zien. 'Het gebeurt dat mensen een surfplank meenemen die aanspoelt. Wij vragen iedereen om dit niet te doen en de politie te bellen. Dit geldt voor mensen op Scheveningen, maar ook voor vissers op het water.' Het is volgens Postma goed mogelijk dat de surfplank niet meer heel is. 'De plank kan op de basaltblokken in stukken zijn geslagen. Ook als je iets vindt dat op een deel van een surfplank lijkt, schroom niet om de politie te bellen. Elk detail is belangrijk om Mathijs terug bij zijn familie te brengen.'