Verdachten moord Wil Vogelaar geven elkaar de schuld

'Hij zei dat Wil niet dood te krijgen was, dat hij de messen erin moest trappen.' De drie verdachten in de moordzaak van Wil Vogelaar uit Den Hoorn wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. Dat bleek dinsdag tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank in Den Haag. De twee mannen en een vrouw blijven elkaar tegenspreken over de gebeurtenissen op 22 januari 2018.

Rond 19.15 uur wordt het lichaam van Wil Vogelaar (59) die bewuste dag in zijn huis aan het Kloosterpad in Den Hoorn gevonden. Hij ligt in een plas bloed. Zijn voeten en armen zijn vastgebonden met tape. Er steekt een mes uit zijn rug. Het lemmet blijkt te zijn gebogen. Later ziet men nog een tweede afgebroken mes in zijn lijf zitten en ook onder zijn lichaam ligt nog een mes. Vogelaar zou zijn overleden door een geperforeerde aorta als gevolg van de messteken, bloedverlies en twee klaplongen. De rechter: 'Hij was zo zwaar mishandeld dat hebben we niet vaak gezien.' Vogelaars televisie, telefoon en pinpas blijken te zijn verdwenen.

De twee mannelijke verdachten Gijs S. (21) uit Beverwijk en Vincent de B. (42) uit Didam ontkennen allebei de dodelijke messteken te hebben toegebracht en wijzen naar elkaar als dader. S: 'De B zei dat Wil niet dood te krijgen was, dat hij de messen erin moest trappen.' De B.: 'Ik heb het niet gedaan.' De mannen zeggen dat de vrouwelijke verdachte Danielle van H. (46) uit Delft hen had opgestookt met een verhalen dat Vogelaar drugs zou geven aan kinderen en een meisje verborgen hield in zijn huis. S: 'Wil zou volgens Van H. en De B. een koekje van eigen deeg moeten krijgen.'

Drugsscene

Volgens S. wilden Van H. en De B. Vogelaar drogeren met GHB gemengd met drank in een flesje Flügel. Van H. ontkent dat, ze had de Flügel meegenomen bij de avondwinkel, 'omdat Wil zo van dat drankje hield.' Ze zegt niet betrokken te zijn geweest bij de moord. Ze zou de mannen alleen maar met haar auto naar Wil hebben gereden omdat De B. daarop had aangedrongen. Ze kent hem al jaren vanuit de drugsscene. Verdachte Van H: 'De B. is heel dominant ,heel dwingend. Als ik wist dat ze een moord gingen plegen had ik ze never nooit niet gereden.'

De B. werd tijdens de zitting ook onder ede verhoord als getuige. In dat verhoor, dat werd afgenomen door Van H's advocaat Yehudi Moszkowicz, vertelde hij onder meer dat hij in het bewuste weekend verschillende soorten drugs had gebruikt, waaronder ghb, speed, xtc, hasj en een puntje heroïne. De B. beriep zich 1,5 jaar lang op zijn zwijgrecht, omdat hij naar eigen zeggen psychisch in de war was.

Dochter van Wil Vogelaar

Bij de strafzaak zijn geen nabestaanden van Vogelaar aanwezig. Zijn dochter heeft de rechtbank per brief laten weten dat dit misdrijf haar leven op de kop heeft gezet. Ze noemt het een laffe misdaad en wijst in haar brief ook op de broze gezondheid van haar vader. Ze wil niet naar de zitting komen om geconfronteerd te worden met de verdachten.





De officier van justitie komt woensdag op de tweede zittingsdag met de strafeis. De rechtbank doet op donderdag 25 juni uitspraak.