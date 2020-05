OM: Zes jaar cel voor Bodegraver die drugs per post verstuurde

Hij wordt verdacht van het verstoppen van partijen drugs in postpakketten om deze vervolgens met met diverse post- en pakketbedrijven over de hele wereld te sturen. Het Openbaar Ministerie (OM) noemde een 23-jarige Bodegraver daarom dinsdag in de rechtbank van Rotterdam een drugskoerier 2.0. Omdat hij ook nog eens verdacht wordt van het verhandelen van meer dan zeshonderd bestellingen van verdovende middelen via het darkweb, eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van zes jaar tegen de man.

De Landelijke Eenheid van de politie ontving in februari vorig jaar een bericht dat er in een postsorteercentrum twee pakketten waren onderschept met daarin computerprinters. In de printers waren in sealbags vijf kilo MDMA en vijf gram cocaïne verstopt. Het waren niet de eerste pakketten met elektronica die waren onderschept omdat er verschillende soorten harddrugs in waren verstopt. Een keer bevatte een pakket aftershave van een bekend cosmeticamerk, maar bleek de inhoud te zijn vervangen door amfetamine.

De pakketten werden voornamelijk ingeleverd bij inleverpunten in de regio tussen Leiden en Utrecht. Door het analyseren van camerabeelden kwam de politie de 23-jarige verdachte uit Bodegraven op het spoor, waarna de politie op 28 mei de man in zijn eigen huis aanhield. Tijdens de huiszoeking werden diverse verdovende middelen gevonden, waaronder meer dan anderhalve kilo MDMA, 50 gram amfetamine en een aanzienlijk aantal XTC-pillen.

Dark web

De Bodegraver zou de drugs hebben gekregen van een man en diens vriendin waarmee de verdachte regelmatig bij hem thuis of bij een benzinestation in de buurt afsprak. Het OM verdenkt de Bodegraver er dan ook van dat hij in vereniging de drugs heeft geëxporteerd.

Tijdens de zitting bij de rechtbank van Rotterdam bleek dat de Bodegraver de drugs niet alleen verstuurde, maar dat hij de verdovende middelen ook zelf verkocht. Hij gebruikte hiervoor het dark web, het voor normale browsers afgeschermde gedeelte van het internet. Volgens de officier is dit een extra bewijs dat de man zijn activiteiten verborgen wilde houden voor politie en justitie.

Drugskoerier 2.0

De officier van justitie eiste voor het verkopen en versturen van de verschillende partijen verdovende middelen een gevangenisstraf van zes jaar. De rechter doet op 9 juni uitspraak tegen deze 'drugskoerier 2.0', zoals de officier de man tijdens de zitting regelmatig noemde.

