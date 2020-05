Miljoenenverlies bij HWW zorg, financiële positie 'verre van gezond'

De Haagse zorginstantie HWW zorg heeft vorig jaar een miljoenenverlies geleden. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar zijn de cijfers dieprood. In een interne brief van de Raad van Bestuur van HWW zorg, die in handen is van mediapartner Den Haag FM, deelt de zorgorganisatie 'geen makkelijk bericht' aan de medewerkers. De leidinggevenden waren al geïnformeerd over de zorgelijke situatie.

'Financieel gezien gaat het niet goed met HWW zorg', zo begint interim-bestuurder Jack Thiadens zijn brief aan het personeel. 'Ik kom tot de conclusie dat de financiële positie van HWW zorg verre van gezond is.' Volgens Thiadens heeft HWW in 2019 om meerdere redenen een miljoenenverlies geleden en zijn de cijfers ook het laatste kwartaal 'dieprood'. Om hoeveel miljoenen euro's het precies gaat, wordt niet in de personeelsbrief aangegeven.

Een van de redenen was dat het ziekteverzuim 'torenhoog' was, meer dan tien procent. 'Geen bedrijf kan dit betalen', schrijft de interimmer. Daarnaast is twintig procent van de medewerkers uitzendkracht of zzp'er. 'Dit is niet op te brengen', klaagt hij. Verder concludeert hij dat de productiviteit in de wijkzorg te laag is. 'Er wordt hard gewerkt, maar we registreren of declareren dit onvoldoende.'

Ondersteuning veel te duur

Een ander knelpunt is dat er niet efficiënt genoeg wordt gewerkt. 'Indicaties in de wijkzorg worden niet maximaal benut. Er worden veel cliënten geholpen, maar daardoor ook veel reistijd gemaakt.' Daarnaast is Thiadens snoeihard over de ondersteuning (iedereen die niet direct in de zorg werkt). Hij noemt die 'niet efficiënt, niet effectief en te groot'. Het gevolg: 'Hiermee is de ondersteuning veel te duur voor een organisatie als de onze.'

Een ander probleem zijn de woningen van HWW zorg. 'Onze huizen zijn verouderd en er is veel achterstallig onderhoud. Meerdere huizen hebben ook nog geen wifi.'

Door corona leegstand verergerd

Ook het coronavirus heeft impact gehad op HWW. De zorginstantie heeft namelijk te veel lege bedden die wel geld kosten, maar waar geen inkomsten tegenover staan. 'Ook vóór de coronacrisis was dit al het geval, maar door corona is de leegstand verder verergerd.'

De interim-bestuurder schrijft in vetgedrukte letters: 'Er moet iets gebeuren!' Er wordt al gewerkt aan een herstelplan om de zorgelijke situatie bij HWW zorg te keren en de eerder genoemde knelpunten aan te pakken. Dit plan is bijna klaar en wordt binnen twee weken gepresenteerd binnen HWW zorg.

Veranderingen met kracht doorvoeren

Die herstelmaatregelen zullen de zorg versterken en sparen, belooft de bestuurder. 'Maar daarbij zie ik geen andere mogelijkheid dan de noodzakelijke veranderingen met kracht door te voeren, omdat dit de beste garantie biedt op het kunnen behouden van het vele goede binnen HWW zorg. Daarbij is mijn inzet erop gericht om de zorg voor onze bewoners en cliënten te kunnen blijven garanderen', aldus Thiadens.

PvdA-raadslid Janneke Holman heeft het stadsbestuur woensdagochtend om opheldering gevraagd. Ze benadrukt dat zorgmedewerkers en mensen die zorg krijgen niet de dupe mogen worden van de herstelmaatregelen.

Al langer aan de orde

De tegenvallende financiële resultaten bij HWW zorg zijn al langer aan de orde, blijkt uit het jaarverslag van 2018. De geldkraan van de subsidies voor HWW wordt steeds een beetje verder dichtgedraaid en de opbrengsten van HWW lopen terug, maar de personeelskosten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. HWW zorg is dinsdagavond om een reactie gevraagd, maar was niet bereikbaar voor commentaar.