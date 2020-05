Coronavirus: Sportscholen, sauna's en casino's mogelijk al open op 1 juli

De belangrijkste punten van dit moment:

RIVM meldde woensdagmiddag vijftien overlijdens in afgelopen 24 uur

Ondanks versoepelen coronamaatregelen nemen angst en stress onder Haagse bevolking toe

Uitkering voor zorgverleners uit coronafonds is belastingvrij

Bedrijfsartsen vrezen besmettingsrisico's bij nieuw testbeleid

Wil je teruglezen wat er dinsdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Rutte: Sportscholen, sauna's en casino's kunnen al open op 1 juli

Sportscholen, sauna's en casino's kunnen mogelijk al open op 1 juli. Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet (MCCb). 'Maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan', zegt Rutte.

Eerder stond de opening van sportscholen per 1 september gepland. Veel sportschooleigenaren lieten de afgelopen weken weten dat te laat te vinden.

LEES OOK: Bedreigde casino's gokken op eerdere opening: 'We zijn er klaar voor'

Een coronapatiënt meer op de intensive care

Op de intensive cares worden momenteel 189 patiënten behandeld omdat ze het coronavirus onder de leden hebben. Dat is er 1 meer dan dinsdag. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt van een stabilisatie, maar verwacht wel dat de daling ook de komende week doorzet.

Net als op dinsdag ligt één coronapatiënt op een ic in Duitsland, de andere 188 krijgen in Nederland intensieve zorg. De Nederlandse ic's behandelen ook 522 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 23 meer dan op dinsdag. In totaal behandelen de Nederlandse ic's 710 mensen, minder dan gebruikelijk. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 723 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is een toename van 25 ten opzichte van dinsdag.

OM gaat 'corona-achterstand' in zaken wegwerken

Het Openbaar Ministerie gaat de komende tijd meer eenvoudige zaken zelf afdoen, dus zonder tussenkomst van de rechter. Door de coronamaatregelen is er de afgelopen tien weken een flinke achterstand ontstaan. De gerechtsgebouwen sloten de poorten, de meeste strafzittingen gingen niet door.

De rechtspraak is sinds kort weer op gang gekomen, maar functioneert voorlopig nog niet op het gebruikelijke niveau. De zakenvoorraad loopt daarom nog steeds op. Om daar wat tegen te doen, zal het OM veel meer zaken zelf gaan afdoen. Het gaat dan om relatief eenvoudige (politierechter)zaken, waarbij justitie zelf straft in de vorm van een zogeheten strafbeschikking. Het is een tijdelijke aanpak, benadrukt het OM.

Het seponeren van zaken (afzien van strafvervolging) wordt alleen als uiterst middel ingezet.

Maandag test voor iedereen met klachten

Iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus, kan zich vanaf maandag laten testen. De GGD's en de testlaboratoria zijn er klaar voor, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij noemde het eerder 'spannend' of dat ging lukken, maar de 'enorme klus' is geklaard.

Het kabinet wil mensen die besmet zijn met het virus sneller opsporen, zodat het stilleggen van de samenleving niet meer nodig zal zijn. Daarom komt iedereen die hoest, snottert, koorts heeft of minder ruikt of proeft vanaf 1 juni in aanmerking voor een test. Ook als die klachten mild zijn.

Mensen met zulke klachten kunnen vanaf maandagochtend 8.00 uur een telefoonnummer bellen om een afspraak voor een test te maken. Tot die tijd is het nummer nog geheim. Wie in aanmerking komt voor een test, kan 'in principe' de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

RIVM meldt 15 nieuwe sterfgevallen

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze zijn overleden door het coronavirus is de afgelopen 24 uur gestegen met vijftien. De pandemie heeft nu in totaal 5871 Nederlanders het leven gekost, zo blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Het werkelijke dodental is hoger. In de RIVM-cijfers worden alleen mensen meegeteld van wie met een test is vastgesteld dat ze waren besmet met het virus.

De afgelopen weken is het aantal sterfgevallen door het coronavirus flink afgenomen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames. Nederlandse ziekenhuizen hebben volgens de laatste meldingen aan het RIVM slechts zeven nieuwe coronapatiënten opgenomen. In de cijfers zit wel enige vertraging, omdat GGD'en sterfgevallen en ziekenhuisopnames soms pas dagen later doorgeven.

Coronafonds keurt eerste aanvragen getroffen zorgverleners goed

Het speciale coronafonds voor zorgverleners die zelf ernstig ziek zijn geworden door hun hulp aan patiënten heeft de eerste zes aanvragen binnengekregen. De onlangs opgerichte Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) laat weten dat twee verzoeken om een uitkering al zijn goedgekeurd en volgende week worden uitgekeerd.

Ondanks versoepelen coronamaatregelen nemen angst en stress onder Haagse bevolking toe

Wat is de impact van het coronavirus op de samenleving? Nadat dat eerder al in Rotterdam was onderzocht, is dat nu ook gedaan in Den Haag. Ook al worden de maatregelen versoepeld en neemt het aantal ziekenhuisopnamen af, in Den Haag nemen de gevoelens van stress en angst onder de inwoners juist toe. Dat blijkt uit een onderzoek van de Haagse Hogeschool.

Werknemers stoppen met zoeken naar nieuwe baan vanwege corona

Mensen met een baan blijven vanwege de coronacrisis zitten waar ze zitten en solliciteren niet. Dat meldt databedrijf Intelligence Group op basis van een onderzoek onder werknemers. Nog maar 6,6 procent van de mensen in loondienst zoeken op dit moment actief naar een baan. In vergelijking met de eerste drie maanden van 2020 is dat 28 procent minder.

Opening Center Parcs zorgt voor 'lastige puzzel'

Bijna alle Nederlandse parken van Center Parcs gaan vrijdag weer open, na een periode van gedwongen sluiting door het nieuwe coronavirus. Om besmettingen met het longvirus tegen te gaan, geldt in Nederland de regel dat vakantiehuisjes alleen door mensen uit hetzelfde huishouden gehuurd mogen worden. Center Parcs gaat ervan uit dat vakantiegangers zich aan die regels zullen houden, maar geeft aan dat het lastig te controleren is.

Ook volgend jaar soepeler subsidieregels voor kunst en cultuur

De voorwaarden waar culturele instellingen aan moeten voldoen om subsidie te krijgen, blijven ook volgend jaar nog versoepeld. Dat is nodig om te voorkomen dat veel instellingen de coronacrisis niet overleven, denkt cultuurminister Ingrid van Engelshoven.

Het kabinet maakte eerder bekend driehonderd miljoen euro uit te trekken om de kunst- en cultuursector door de crisis en alle beperkende maatregelen te helpen. Ongeveer de helft daarvan gaat naar de grote instellingen uit de zogeheten basisinfrastructuur. Vijftig miljoen is beschikbaar voor rijksmonumentale publiekstrekkers zoals kastelen. Provincies en gemeenten krijgen een bijna even groot bedrag om regionale musea, muziekpodia en filmhuizen overeind te houden.

Culturele ondernemers die niet of nauwelijks subsidie ontvangen en ook misgrepen bij de andere steunregelingen van de overheid, kunnen een beroep doen op de zogeheten Cultuur Opstart Lening. Daarvoor trekt Van Engelshoven dertig miljoen uit. De resterende 16,8 miljoen is bedoeld om makers te helpen.

Wethouder Katwijk bezoekt ondernemers

Wethouder Gerard Mostert van Katwijk bezocht een aantal ondernemers in zijn gemeente en sprak met hen over de coronacrisis, waar zij nu kansen zien en hoe zij naar de toekomst kijken.

Uitkering voor zorgverleners uit coronafonds is belastingvrij

Zorgverleners - of hun nabestaanden - die geld ontvangen uit een speciaal steunfonds omdat zij tijdens hun werk met coronapatiënten zelf ernstig ziek zijn geworden, hoeven daarover geen belasting te betalen. Evenmin heeft zo'n uitkering gevolgen voor hun recht op toeslagen. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) aan de Tweede Kamer, die had aangedrongen op zo'n coulante behandeling.

Meeste kinderboerderijen straks weer open, maar volgens protocol

Nu de coronamaatregelen in Nederland worden versoepeld, gaan steeds meer kinderboerderijen weer open. Ongeveer tachtig procent verwacht binnenkort de deuren weer te hebben geopend. Dat meldt de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN). Er is wel een speciaal protocol opgesteld.. Daarin staat onder meer dat kinderen tot 12 jaar alleen binnen mogen als er een volwassene bij is. Daarnaast blijven veel binnenruimtes zoals toiletten voorlopig gesloten en hanteren kinderboerderijen speciale openingstijden.

Nederlandse onderzoekers waken over veiligheid coronavaccins

Nederlandse onderzoekers gaan een belangrijke rol spelen in het bewaken van de veiligheid en werkzaamheid van coronavaccins die Europeanen tegen besmetting met het virus moeten gaan beschermen. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft opdracht gegeven voor een project waarin de effectiviteit en veiligheid van de vaccins continu wordt gevolgd. Onderzoekers van het UMC Utrecht en de universiteit in de Domstad hebben de leiding over het project.

'Meeste vastgoedbazen troffen regeling met hurende winkeliers'

Ruim acht op de tien particuliere verhuurders van winkels hebben vanwege de coronacrisis een financiële regeling getroffen met de bij hun hurende winkeliers. Zo is de verplichting om de huur over te maken kwijtgescholden of opgeschort, meldt de vereniging Vastgoed Belang die duizenden verhuurders van onder meer woningen, winkels en kantoren vertegenwoordigt.

Verpleeghuizen willen bezoekregeling sneller versoepelen

Verpleeghuizen willen dat de bezoekregeling sneller wordt versoepeld. Dat bevestigt de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ. Sinds deze week zijn verpleeghuizen weer beperkt open en mag één vaste bezoeker langskomen per bewoner, tenzij er corona is vastgesteld. Wie in een verpleeghuis woont, mag van het kabinet pas vanaf 15 juli meer bezoekers ontvangen. Volgens ActiZ duurt dit te lang. 'Dat offer is te zwaar, bijvoorbeeld voor mensen in de laatste levensfase.'

Wereldwijd meer dan 350.000 doden door coronavirus

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus is de 350.000 voorbij. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties. Bij ruim 5,5 miljoen mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen ligt vermoedelijk veel hoger, omdat niet alle mensen met het virus worden getest.

'We willen iedereen een vipbehandeling geven'

Museum LAM, een museum in Lisse dat zich voornamelijk richt op voedsel en kunst, is er 'helemaal klaar voor' om 5 juni de deuren - na de wekenlange 'coronasluiting' weer te openen. Dat zegt directeur Sietske van Zanten. Kun je niet zolang wachten of ben je benieuwd wat het museum precies te bieden heeft? Dan kun je alvast een kijkje nemen. Het museum opent namelijk speciaal voor het Omroep West-programma 'Eruit op de Buis' de deuren.

Theaters beginnen met speciaal programma voor klein publiek

Theaters mogen vanaf maandag weer de deuren openen voor een klein publiek. Het kabinet heeft bepaald dat er de komende maand maximaal dertig personen een voorstelling mogen bezoeken. Voor de meeste theaters is dat geen optie, maar toch komen er wel wat zalen met een aangepast programma. Daarbij spelen artiesten soms meerdere voorstellingen op een dag om toch zoveel mogelijk publiek te bereiken. Zoals in de Stadsschouwburg Den Haag. Daar begint Het Nationale Theater vanaf het middaguur met korte voorstellingen. Maar voor veel theaters dreigt een faillissement zonder extra financiële steun van de overheid.

Bedrijfsartsen vrezen besmettingsrisico's bij nieuw testbeleid

Bedrijfsartsen en arbodiensten vrezen dat ze bij het nieuwe beleid rond tests op het nieuwe coronavirus buitenspel worden gezet. Daarmee neemt volgens hen het risico toe dat op de werkvloer nieuwe besmettingshaarden ontstaan. In een brief aan minister Hugo de Jonge uiten ze hun zorgen.

Vanaf 1 juni kan iedereen zich door de GGD laten testen op het coronavirus. Daarbij is een doorverwijzing van een arts of bedrijfsarts niet langer nodig. De branchevereniging voor arbodiensten (OVAL) en de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) waarschuwen nu dat daarmee ook belangrijk advies van bedrijfsartsen wegvalt als werknemers positief testen op het longvirus.

'Niet normaal, zo druk!'

'Niet normaal', noemt wijkagent Rob Draisma het. Zo druk was het volgens hem dinsdagavond aan de noordkant van de Zevenhuizerplas in de gemeente Zuidplas. 'Diverse groepen jeugd gingen ervandoor bij het zien van ons. Ook een aantal weggestuurd.'

Derde van huishoudens verbruikt meer energie door coronacrisis

Meer dan een derde van de Nederlanders verwacht dat ze door de coronacrisis meer energie hebben verbruikt. Dat meldt energiebedrijf Essent op basis van onderzoek onder ruim 1200 mensen. Van de ondervraagden gaat 28 procent uit van een lichte stijging tot vijf procent van het normale gebruik. De belangrijkste oorzaken van de veronderstelde stijging zijn elektrische apparaten die langer aanstaan, meer stoken, het gebruik van meer elektronische apparaten en langer douchen of vaker in bad gaan.

'Tweede noodpakket ontoereikend voor grotere mkb-bedrijven'

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het tweede noodpakket van de regering voor Nederlandse bedrijven ontoereikend is voor grotere mkb- en familiebedrijven. Het bezwaar, gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer, gaat over de vergoeding voor de vaste lasten, de zogeheten TVL-regeling. Die zou te beperkt zijn voor veel grotere mkb- en familiebedrijven in de gesloten en daaraan toeleverende sectoren.

Huizenmarkt volop in beweging sinds coronacrisis

Er staan nu veel meer woningen te koop dan voor de coronacrisis. Het aanbod steeg met maar liefst 34 procent en er worden ook meer huizen verkocht. Dat blijkt uit data die Funda en de NVM voor het AD verzamelden. 'De consument heeft het vertrouwen nog niet verloren.'

Crisisberaad buigt zich over sportscholen en sauna's

De crisiscommissie van het kabinet (MCCb) zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna's eerder open kunnen dan nu is gepland. Eerder gaf het kabinet aan dat deze sectoren mogelijk op 1 september weer open zouden kunnen, maar het wilde eerst het advies afwachten van het Outbreak Management Team (OMT). De sportscholen en sauna's willen zelf eerder open.

NOC*NSF geeft topsporters meer financiële zekerheid

Nederlandse topsporters hoeven zich voorlopig over een gebrek aan inkomsten tijdens de coronacrisis geen zorgen te maken. Sportkoepel NOC*NSF staat ze voorlopig bij, ook in de periode na 1 september. Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF geeft in Trouw aan dat Nederlandse sporters hun status niet kwijtraken zolang de internationale competitie stilligt . Ook al duurt dat nog een half jaar of langer.

Tot einde zomer nauwelijks files in Nederland

Goed nieuws voor de automobilist: de dagelijkse files komen voorlopig niet terug. Zeker tot en met de zomervakantie zullen er geen structurele opstoppingen ontstaan, omdat de beschikbare wegcapaciteit nog lang niet gebruikt wordt, meldt De Telegraaf. Dat voorspelt Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie aan de hand van recente cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Hekken in Den Haag, onduidelijkheid in Leiden: hoe gaan de terrassen maandag weer open?

De horeca maakt zich op voor de heropening op maandag 1 juni. Waar Den Haag en Gouda er klaar voor lijken te zijn, is er in Leiden nog veel onduidelijkheid. 'Ik krijg er hoofdpijn van', verzucht sportbareigenaar Chesney Crosby.