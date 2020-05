Coronavirus: bedrijfsartsen vrezen besmettingsrisico's bij nieuw testbeleid

De belangrijkste punten van dit moment:

Wereldwijd meer dan 350.000 doden door coronavirus

RIVM meldde dinsdag 26 nieuwe sterfgevallen in Nederland

Er zijn tien nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen

Het was dinsdagavond veel te druk bij de Zevenhuizersplas

Bedrijfsartsen vrezen besmettingsrisico's bij nieuw testbeleid

Wil je teruglezen wat er dinsdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Wereldwijd meer dan 350.000 doden door coronavirus

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus is de 350.000 voorbij. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties. Bij ruim 5,5 miljoen mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt. Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen ligt vermoedelijk veel hoger, omdat niet alle mensen met het virus worden getest.

'We willen iedereen een vipbehandeling geven'

Museum LAM, een museum in Lisse dat zich voornamelijk richt op voedsel en kunst, is er 'helemaal klaar voor' om 5 juni de deuren - na de wekenlange 'coronasluiting' weer te openen. Dat zegt directeur Sietske van Zanten. Kun je niet zolang wachten of ben je benieuwd wat het museum precies te bieden heeft? Dan kun je alvast een kijkje nemen. Het museum opent namelijk speciaal voor het Omroep West-programma 'Eruit op de Buis' de deuren.

Theaters beginnen met speciaal programma voor klein publiek

Theaters mogen vanaf maandag weer de deuren openen voor een klein publiek. Het kabinet heeft bepaald dat er de komende maand maximaal dertig personen een voorstelling mogen bezoeken. Voor de meeste theaters is dat geen optie, maar toch komen er wel wat zalen met een aangepast programma. Daarbij spelen artiesten soms meerdere voorstellingen op een dag om toch zoveel mogelijk publiek te bereiken. In de Stadsschouwburg Den Haag begint Het Nationale Theater vanaf het middaguur met korte voorstellingen.

Bedrijfsartsen vrezen besmettingsrisico's bij nieuw testbeleid

Bedrijfsartsen en arbodiensten vrezen dat ze bij het nieuwe beleid rond tests op het nieuwe coronavirus buitenspel worden gezet. Daarmee neemt volgens hen het risico toe dat op de werkvloer nieuwe besmettingshaarden ontstaan. In een brief aan minister Hugo de Jonge uiten ze hun zorgen.

Vanaf 1 juni kan iedereen zich door de GGD laten testen op het coronavirus. Daarbij is een doorverwijzing van een arts of bedrijfsarts niet langer nodig. De branchevereniging voor arbodiensten (OVAL) en de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) waarschuwen nu dat daarmee ook belangrijk advies van bedrijfsartsen wegvalt als werknemers positief testen op het longvirus.

'Niet normaal, zo druk!'

'Niet normaal', noemt wijkagent Rob Draisma het. Zo druk was het volgens hem dinsdagavond aan de noordkant van de Zevenhuizerplas in de gemeente Zuidplas. 'Diverse groepen jeugd gingen ervandoor bij het zien van ons. Ook een aantal weggestuurd.'

Derde van huishoudens verbruikt meer energie door coronacrisis

Meer dan een derde van de Nederlanders verwacht dat ze door de coronacrisis meer energie hebben verbruikt. Dat meldt energiebedrijf Essent op basis van onderzoek onder ruim 1200 mensen. Van de ondervraagden gaat 28 procent uit van een lichte stijging tot vijf procent van het normale gebruik. De belangrijkste oorzaken van de veronderstelde stijging zijn elektrische apparaten die langer aanstaan, meer stoken, het gebruik van meer elektronische apparaten en langer douchen of vaker in bad gaan.

'Tweede noodpakket ontoereikend voor grotere mkb-bedrijven'

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het tweede noodpakket van de regering voor Nederlandse bedrijven ontoereikend is voor grotere mkb- en familiebedrijven. Het bezwaar, gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer, gaat over de vergoeding voor de vaste lasten, de zogeheten TVL-regeling. Die zou te beperkt zijn voor veel grotere mkb- en familiebedrijven in de gesloten en daaraan toeleverende sectoren.

'Bezoekregel te streng en pijnlijk voor bewoners'

Verpleeghuizen willen dat de strenge bezoekregels sneller worden versoepeld. Nóg twee maanden maar één bezoeker per bewoner toelaten, is volgens verpleeghuiskoepel Actiz een ‘te zwaar offer’. Ook pilotlocaties willen sneller meer bezoek toestaan, schrijft het AD.

Huizenmarkt volop in beweging sinds coronacrisis

Er staan nu veel meer woningen te koop dan voor de coronacrisis. Het aanbod steeg met maar liefst 34 procent en er worden ook meer huizen verkocht. Dat blijkt uit data die Funda en de NVM voor het AD verzamelden. 'De consument heeft het vertrouwen nog niet verloren.'

Crisisberaad buigt zich over sportscholen en sauna's

De crisiscommissie van het kabinet (MCCb) zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna's eerder open kunnen dan nu is gepland. Eerder gaf het kabinet aan dat deze sectoren mogelijk op 1 september weer open zouden kunnen, maar het wilde eerst het advies afwachten van het Outbreak Management Team (OMT). De sportscholen en sauna's willen zelf eerder open.

NOC*NSF geeft topsporters meer financiële zekerheid

Nederlandse topsporters hoeven zich voorlopig over een gebrek aan inkomsten tijdens de coronacrisis geen zorgen te maken. Sportkoepel NOC*NSF staat ze voorlopig bij, ook in de periode na 1 september. Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF geeft in Trouw aan dat Nederlandse sporters hun status niet kwijtraken zolang de internationale competitie stilligt . Ook al duurt dat nog een half jaar of langer.

Tot einde zomer nauwelijks files in Nederland

Goed nieuws voor de automobilist: de dagelijkse files komen voorlopig niet terug. Zeker tot en met de zomervakantie zullen er geen structurele opstoppingen ontstaan, omdat de beschikbare wegcapaciteit nog lang niet gebruikt wordt, meldt De Telegraaf. Dat voorspelt Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie aan de hand van recente cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Hekken in Den Haag, onduidelijkheid in Leiden: hoe gaan de terrassen maandag weer open?

De horeca maakt zich op voor de heropening op maandag 1 juni. Waar Den Haag en Gouda er klaar voor lijken te zijn, is er in Leiden nog veel onduidelijkheid. 'Ik krijg er hoofdpijn van', verzucht sportbareigenaar Chesney Crosby.