Het wordt een zonnig pinksterweekend, volgende week nóg warmer

Wie tijdens Pinksteren vrij is, mag zich verheugen op mooie dagen. Het blijft de komende dagen zonnig en het wordt steeds warmer, vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. Hij spreekt van 'de meest zonnige lente die we ooit hebben gehad sinds het begin van de metingen'.

Ook deze woensdag mogen we ons, met dank aan een krachtig hogedrukgebied bij Schotland, verheugen op veel zon. 'Daarbij staat er een zwak tot matige noordenwind. Die wordt aan de kust wel vrij krachtig. De temperatuur komt een fractie lager uit dan dinsdag toen het 22 of 23 graden werd. Nu wordt het om en nabij de 19 graden. Maar goed, dan ga je een beetje uit de wind in de zon zitten. Want die heeft al een behoorlijke kracht eind mei.'

Donderdag wordt vergelijkbaar qua weer, al zien we dan in de middag misschien een paar wolkenvelden. 'Maar daar komt de zon wel doorheen.' Vanaf vrijdag wordt de wind wat meer noordoostelijk en wordt er wat warmere lucht aangevoerd. 'Dan is het opnieuw zonnig en wordt het overal zo'n 20 graden. Richting de pinksterdagen komen we zelfs iets boven de 20 graden uit. Veel aangenamer kan niet! En na Pinksteren gaan we misschien wel richting 25 graden. Het blijft maar aanhouden!'

'Zichzelf versterkend proces'

Volgens Mizee hebben we te maken met een proces dat zichzelf versterkt. 'Er is geen vocht meer in de bodem, dus de bodem wordt heel snel verwarmd. Vocht opwarmen kost namelijk energie. Zonder vocht verwarmt de bodem veel sneller en worden de temperaturen hoger. Er ontstaan ook geen wolken en dus kan de zon nog meer gaan schijnen.'

LEES OOK: Het was warm én druk op de stranden en het water