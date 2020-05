Feyenoord belooft Dirk Kuijt hoofdtrainerschap, startdatum nog niet bekend

Dirk Kuijt wordt hoofdtrainer van Feyenoord. Dat is een belofte die Feyenoord heeft gemaakt richting de voormalig speler van de Rotterdamse club. Zo laten zaakwaarnemer Rob Jansen en Feyenoords technisch directeur Frank Arnesen aan Rijnmond weten. Wanneer Katwijker Kuijt start is niet bekend. Onlangs verlengde Hagenaar Dick Advocaat zijn contract met een seizoen.

Logischerwijs zou Kuijt het stokje van Advocaat in de zomer van 2021 overnemen, maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. 'Ik ben blij dat Dick Advocaat heeft bijgetekend en volgend seizoen zullen we uiteraard gaan praten over de toekomst. Als Advocaat stopt, heeft Kuijt zeker een streepje voor, maar dan gaan we uiteraard samen met de rest van de directie kijken wat het beste is voor Feyenoord', zegt Arnesen.

In de media werd voormalig ADO-trainer Fons Groenendijk genoemd als rechterhand van Kuijt. Ook de namen van oud-Feyenoorders Henrik Larsson en John de Wolf werden genoemd. 'Ik ontken niet dat die namen wel eens gevallen zijn, maar dat is niet recent. Binnen Feyenoord heeft iemand doelbewust deze namen gelekt, maar er is niets concreets', aldus zaakwaarnemer Jansen.

Groenendijk bedankt voor trainerschap Feyenoord onder 19

Feyenoord sprak eerder al met Groenendijk om trainer van Feyenoord onder 19 te worden. 'Ik heb hele goede gesprekken gehad met technisch directeur Frank Arnesen en was ook gevleid dat zo'n mooie club mij wilde hebben. Maar op dit moment liggen mijn ambities bij het hoofdtrainerschap van een club op het hoogste niveau', zegt Groenendijk.

De Rotterdammers zoeken momenteel ook nog naar een assistent voor Dick Advocaat, na het plotselinge vertrek van Said Bakkati. De voormalig speler van ADO Den Haag vertrekt per direct naar Amerika, waar hij assistent-trainer wordt bij het FC Cincinnati van Jaap Stam. De naam van Zeljko Petrovic valt in Rotterdam als vervanger van Bakkati. De 54-jarige Petrovic werkte onlangs nog met Advocaat samen bij FC Utrecht en ADO Den Haag.