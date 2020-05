Hardleerse winkeldievegge (50) ontkent: 'Ik was nog binnen en wilde betalen'

De 50-jarige Maombi vertelt keer op keer hetzelfde verhaal in de rechtszaal. De kleine, gezette vrouw draagt een felgekleurde jurk, zwarte lakschoentjes en donkerpaarse lippenstift. Ze gebaart druk met haar armen, terwijl ze in vloeiend Frans zegt: 'Ik heb niet gestolen. Ik was nog binnen en wilde betalen, maar toen werd er in mijn tas gekeken en beweerden ze dat ik had gestolen.' De tolk naast Maombi vertaalt de stortvloed aan woorden voor de politierechter.

Volgens de officier van justitie heeft Moambi kleding en make-up gestolen bij warenhuis TK Maxx in Den Haag. De rechter leest voor uit het dossier: 'U deed make-up artikelen in uw tas en haalde kledingstukken van de hanger en stopte ze in uw tas. Een beveiligingsmedewerker zag dat u naar buiten liep. De alarmpoortjes deden het niet. Op straat hielden ze u aan en u moest mee naar de ophoudruimte. Daar werden de spullen in uw tas ontdekt.'

De 50-jarige vrouw met lang, zwart, krullend haar schudt haar hoofd. 'Ik ben niet naar buiten gegaan. Ik heb de winkel niet verlaten. En toen werd er opeens in mijn tas gekeken.' 'Wat zat er in uw tas?', vraagt de rechter. 'Kleding en blush, maar niet van TK Maxx. De spullen in mijn tas waren voor een vriendin in België. Ik ging naar station Hollands Spoor, maar was te laat voor de trein, dus kon ik niet naar haar toe. Toen ben ik naar de winkel gegaan, met vesten en blouses van mijzelf in m'n tas.'

Kaartjes er nog aan

'Er zaten ook kleren van Zara en H&M uw tas', zegt de politierechter, 'met de kaartjes er nog aan. Die winkels hebben ook aangifte gedaan van diefstal.' Moambi schudt opnieuw haar hoofd en ratelt in het Frans: 'Ik ben niet in de Zara geweest. Die kleding was voor een vriendin en die lippenstift, dat was een leeg doosje. Daar zat niks in.'

De officier gelooft haar niet. 'Toen u zat te wachten in de ophoudkamer, probeerde u allerlei labels van kleding af te rukken', zegt hij. 'En er zijn camerabeelden waarop te zien is dat u kleding in uw tas stopt.' Omdat Moambi al een paar keer is veroordeeld voor winkeldiefstal en ze nog in haar proeftijd loopt, eist de officier acht dagen cel, waarvan zes voorwaardelijk en 60 uur taakstraf.

Zwarte huidskleur

Moambi huilt zachtjes, haar paarsgestifte lippen trillen. 'Ik heb in het verleden domme dingen gedaan en straf gekregen, maar die dag heb ik niks gedaan.' En dan verheft ze haar stem: 'Die beveiliger, die Arabier, die heeft me beledigd. Hij zei dingen over mijn zwarte huidskleur.'

De rechter doet uitspraak: ‘'U heeft gestolen bij TK Maxx en ik zie dat u al een heel aantal keren bent veroordeeld voor winkeldiefstal. U heeft hulp nodig om te voorkomen dat dit weer gaat gebeuren.'

Nacht op het politiebureau

Moambi hoeft de cel niet meer in. 'U heeft een nacht op het politiebureau gezeten. Dat beschouwen we als twee dagen cel. U krijgt 16 dagen cel, waarvan 14 dagen voorwaardelijk. Die twee dagen hebt u al gezeten, dus die gaan er van af. En daarnaast, want u moet er ook nu wat van voelen, een taakstraf van 30 uur.'

'Wilt u in hoger beroep of laat u het hierbij?' Moambi fluistert: 'Ik ben het ermee eens' en ze wandelt de zaal uit.

