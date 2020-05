ADO past nieuwe grasmat aan; ook eerste vrouwenteam kan in stadion spelen

ADO Den Haag heeft de werkzaamheden aan het nieuwe natuurgras in het stadion iets aangepast. Daardoor kan de Haagse club niet alleen met het eerste mannenteam de wedstrijden in het stadion afwerken, maar ook het eerste vrouwenteam kan haar wedstrijden in het Cars Jeans Stadion spelen.

Door de aanpassing wordt de nieuwe grasmat voor twee procent voorzien van hybride vezels. Daarmee kan het nieuwe veld dubbel belast worden en vervalt de zoektocht voor de ADO-vrouwen naar een veld om de thuiswedstrijden af te werken.

De inbreng van de hybride vezels zorgt ook voor een stabieler en vlakker veld en voor een betere waterafvoer. De vezels beschermen de grasplant beter, waardoor er minder schade ontstaat en de grasmat ook sneller herstelt en dus extra belasting mogelijk is.

Na het inzaaien van de grasmat worden 20 miljoen hybride vezels geïmplanteerd. Deze worden in een raster van 2 bij 2 centimeter en 18 centimeter diep met een speciale machine in de toplaag aangebracht. In totaal wordt de natuurgrasmat dus voor 2 procent versterkt met kunstgrasvezels. Het is en blijft gewoon in alle opzichten een natuurgrasveld. Eerder werd de veldverwarming al aangelegd. In totaal ligt er dertig kilometer slang in de grond.

15 juni inzaaien

De uitvoerder laat voor de camera van ADO TV weten voor op schema te lopen. De verwachting is dat 15 juni het gras gezaaid gaat worden. Een week later worden de hybride vezels ingebracht. Het veld is ruim op tijd klaar voor de seizoenstart, die naar verwachting in oktober zal zijn.

