Maandag gelijk naar het terras of niet? Veel mensen wachten nog even af

Via social media peilden we de mening van onze volgers: maandag meteen weer naar het terras of niet? Van de ruim 70 reacties op Instagram is het grootste deel negatief: 88 procent van de mensen reageert met een duimpje omlaag: nee. Ook de uitslag van de poll op Twitter is duidelijk: 84 procent geeft aan nog niet te gaan.

Op Facebook reageerden ruim 250 mensen. Het overgrote deel van de volgers geeft aan dat ze nog even wachten met een terrasbezoek. We verzamelden een aantal reacties.

'Al die regels…'

Sommige mensen worden afgeschrikt door de verplichte gezondheidscheck en de anderhalve meter afstand die moet worden gehouden als je op het terras zit. Dat geldt overigens niet als je met mensen uit je eigen huishouden gaat. 'Super fijn voor de ondernemers dat alles weer open mag, maar er is niks spontaans aan. Overal zijn regeltjes voor. Nee laat maar. Maar voor diegenen die wel gaan: veel plezier', zegt Diana Bakker.

'Met al die regels ziet de horeca mij voorlopig niet terug. Ik zoek mijn vertier wel elders', laat Chris den Daas weten. Ook Carolien Schot is maandag niet op het terras te vinden: 'Echt niet, op deze manier hoeft het niet voor mij.' Josina Tuijnder is nog wat huiverig om nu al te gaan, omdat nog onbekend is wat de nieuwe versoepelingen betekenen voor het aantal besmettingen met het coronavirus: 'Wacht nog wel 2 weken. Eerst eens zien wat er na de incubatietijd gebeurt!' Aad Mooij gaat thuis genieten: 'Heel de tuin opgeknapt en gezellig gemaakt. Ik zit lekker daar met een drankje en de BBQ. Heerlijk en vele malen goedkoper.'

Is er genoeg plek?

Ondanks dat terrassen op een aantal plaatsen groter mogen worden om de afstand tussen de tafels te waarborgen, vragen mensen zich af of er wel genoeg plek voor iedereen is. 'Een plekje vinden op het terras is normaal al lastig. Verwacht dat de toiletrol-hamsteraars ook als eerste de terrassen zullen bezetten', zegt Jeroen Coster. Hans de Jong grapt: 'Heb al een handdoek neergelegd.'

Madeleine van Koot verwacht rijen: 'De beperkte plaatsen worden uren bezet door de stoelplakkers en daar ga ik niet voor in de rij staan.' Vanessa Wesselink vraagt zich af hoe het in de praktijk zal gaan. 'Straks zit er nog een maximum tijd aan hoelang je op het terras mag zitten. Je wordt weggekeken, want er zijn nog zoveel wachtenden na u. Nou dank je de koekoek!' Ook Patrick Wijsman heeft geen zin om te wachten op een plek: ‘Nee bedankt, kijk alleen al naar het winkelen, lekker voor de deur wachten tot er weer iemand uitgaat. De gezelligheid is totaal weg.'

Op de Grote Markt in Den Haag worden de terrassen klaargemaakt | Foto: Matthijs Snepvangers

Later tijdstip

Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet dinsdag weten dat mensen voor een ander terras moeten kiezen, of op een later tijdstip terug moeten komen als er geen plek meer beschikbaar is. 'Vol is vol. Voor binnen is reservering sowieso verplicht en geldt er een maximum van dertig gasten. In sommige gevallen zal er wat minder capaciteit zijn op het terras door afstandsregels, in sommige gevallen wordt in overleg met gemeenten en buren gezocht naar nieuwe oplossingen en extra ruimte. Misschien dat we in sommige gevallen dus 'nee' zullen moeten verkopen, maar dat was 'voor corona' ook soms het geval. In die zin is er niet zo veel nieuws onder de zon.'

'Wij verwachten enthousiaste gasten', zegt de KHN-woordvoerder. 'Maar wij vertrouwen er ook op dat het Nederlandse publiek haar verantwoordelijkheid neemt.' Doordat er minder mensen vanwege corona op de intensive care terecht komen, kunnen de maatregelen versoepeld worden. Maar als de cijfers weer oplaaien, kunnen deze besluiten teruggedraaid worden. 'Dit willen wij natuurlijk voorkomen. Maar horecaondernemers zijn gewend om met variatie in drukte om te gaan en daar samen met de medewerkers op te anticiperen.'

'Kan niet wachten'

Maar uiteraard kan de horeca maandag wel op klanten rekenen. In de polls geeft zo'n 16 procent van de mensen aan op Tweede Pinksterdag iets te gaan eten of drinken. 'Kan niet wachten', zegt Angelique van der Elst. Ook Leo de Vogel is er klaar voor: 'Meteen gereserveerd, voor drinken en eten!' En Sandra van Zante-Korving ziet een voordeel: 'Fijn dat er veel mensen niet willen, dan blijft er genoeg ruimte over voor mensen die wel willen.'

Iris Fiets vindt het jammer dat veel mensen negatief reageren. 'Ook de ondernemers kunnen hier niks aan doen en doen hun uiterste best om alles zo te maken dat iedereen heerlijk kan genieten van een avondje uit. En dan nog iets: op het terras is het vaak genoeg zoeken naar een tafeltje dus er verandert niks', schrijft ze. Jacqueline Brouwer ziet het ook wel zitten: 'Het zal wel erg druk zijn, maar als ik ga fietsen en er is plek, zeker ga ik dan een terrasje pakken. Ga in juni ook weer heerlijk uit eten, heb het gemist.' Tot slot heeft Daniella Verspaandonk een advies voor iedereen die wel gaat: 'Have fun iedereen, geniet ervan!'

