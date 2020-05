VVD wil einde aan 'subsidiestroom' richting Haags cultuurcomplex Amare

Het is nog niet zeker of het Haagse cultuurcomplex Amare langdurig kan rekenen op extra financiƫle steun van de gemeente om het exploitatietekort aan te vullen. De VVD, de grootste coalitiepartij, voelt daar niets voor. 'Er zal eens een einde moeten komen aan de subsidiestroom. Want daar loopt de gemeente op leeg', aldus raadslid Det Regts.

De liberalen presenteerden woensdag tijdens een debat over onder meer de exploitatie van Amare een heel eigen voorstel om de tekorten aan te vullen. In vijf jaar moet het nieuwe cultuurcomplex in plaats van de geplande 300.000 bezoekers maar liefst 600.000 mensen per jaar gaan trekken. Volgens Regts moet dat makkelijk mogelijk zijn. De huidige prognoses zijn veel te laag, stelt zij. Meer bezoekers, leveren meer inkomsten op en dus zou er dan minder geld nodig zijn van de gemeente, is de redenering.

In een commissievergadering verklaarde het raadslid woensdag dat TivoliVredenburg in Utrecht jaarlijks een miljoen mensen ontvangt. Het Concertgebouw in Amsterdam trekt 700.000 mensen en De Doelen in Rotterdam 450.000. 'Ik viel van mijn stoel', aldus Regts daarom over schattingen dat het nieuwe Haagse cultuurcentrum in aanbouw in de toekomst slechts 300.000 bezoekers zou krijgen. 'Amare is totaal niet bezig met een grotere verdiencapaciteit. Dat stuit me tegen de borst.' Daarom vindt zij haar 600.000 gewenste mensen 'geen onredelijke eis'.

Groter gat

Recent werd bekend dat de jaarlijkse exploitatie van het nieuwe onderkomen van onder meer het Koninklijk Conservatorium, Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest een groter gat vertoont dan aanvankelijk gedacht. In 2017 werd nog gedacht dat de bedrijfsvoering jaarlijks een tekort zou kennen van 2,1 miljoen. Nu is berekend dat dit jaarlijks 2,7 miljoen wordt. Daarvoor is een aantal redenen. Zo is het gebouw in de praktijk veel groter geworden dan het ontwerp. Ook komt er geen beweegbare vloer in de grote zaal, zodat die minder makkelijk is te verhuren voor commerciële activiteiten. Verder speelt mee dat de gemeente fors bijdraagt aan de huisvesting van het Koninklijk Conservatorium in het gebouw.

Wethouder Robert Van Asten (D66, cultuur) verklaarde begin april dat hij dat tekort de eerste vijf jaar wil opvangen met incidenteel geld. Daarna gaat het totale budget voor kunst en cultuur van de gemeente omhoog.

Keihard

De grootste coalitiepartij kan leven met de tijdelijke oplossing. Maar na die vijf jaar moet er geen extra geld meer naar Amare, vindt Regts. 'Dan moet het afgelopen zijn. Het moet echt mogelijk zijn om in dat gebouw meer mensen te trekken als ze er keihard aan trekken.'

Het voorstel van de VVD leidde tot verbazing bij andere partijen in de raad en het college. Volgens Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) is er bij de liberalen sprake van 'wensdenken' en het 'uitdelen van gratis champagne'. Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag: 'Dit is een onredelijke wens. Er zijn uitgebreide analyses gemaakt van de mogelijke bezoekersaantallen.' En zijn collega Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'Dit is onzin. Dit gaat nooit gebeuren.'

Onderkant

Wethouder Van Asten erkende dat de 300.000 bezoekers 'de onderkant van de benadering' is. 'Hopelijk kunnen we dat opkrikken.' Maar volgens hem betekent het niet dat als er meer mensen naar voorstellingen komen, de gemeentelijke bijdrage omlaag gaat. De extra inkomsten gaan dan namelijk naar de individuele instellingen die gebruik maken van Amare en kunnen niet worden gebruikt voor het exploitatietekort, staat in de huurcontracten.

Tijdens het debat bleek ook nog eens hoe de bouw van het complex en de kosten daarvan leidt tot irritatie in de politiek en daarbuiten. De tegenstanders, verenigd in SOS Den Haag, spraken van 'een beerput'. Zij pleitten voor het uitstellen van de beslissing om het exploitatietekort aan te vullen tot er een nieuwe burgemeester is. 'Wees waakzaam. Daar hebben we recht op', aldus inspreker Joop ten Velden.

Megalomane, bodemloze put

Ook bij een flink deel van de oppositie in de raad leeft grote onvrede. 'Dit gebouw is een megalomane, bodemloze put', sprak Barker van de Partij voor de Dieren. 'Woorden schieten tekort. Toekomstige generaties gaan hiervoor bloeden.'

In de coalitie is de VVD niet de enige kritische partij. GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier zei bijvoorbeeld grote zorgen te hebben over de gevolgen voor andere instellingen, nu Amare zoveel geld krijgt. 'Hoe zorgen we ervoor dat dit geen financieel blok aan ons been wordt?'

Verantwoord

Maar volgens Van Asten is dat niet het geval. Hij vindt de financiering verantwoord. Door het hele budget voor cultuur te verhogen, kan het complex extra geld krijgen, zonder dat de andere instellingen daarvan de dupe worden. Zijn collega Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) zei ook nog steeds voluit achter het besluit te staan om het te bouwen. 'Dit vergoot de aantrekkingskracht van het centrum van Den Haag.'

Tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering moet duidelijk worden of de VVD volhardt in de kritiek op het extra geld voor het cultuurcomplex.