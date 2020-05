Droogte baart dijkgraaf zorgen: 'Water moet prioriteit zijn bij inrichting Nederland'

Dijkinspecteur Rob Mensink inspecteert woensdag de veendijk langs de Noord-Aa in Zoeterwoude. En dat is nodig ook. Ondanks dat het pas mei is, droogt de dijk al behoorlijk uit. Met zijn dertig jaar ervaring merkt Mensink dat er de laatste jaren te weinig regen valt in de zomer. 'Ja hoor, het is echt droger. Dat is echt klimaatverandering.'

Ook de hoogste bestuurder van het waterschap, de dijkgraaf, is de laatste jaren steeds bezorgder over de aanhoudende droogte. 'We maken ons pas echt zorgen als er scheuren in de dijken komen', zegt Rogier van der Sande. 'Maar zover is het nog lang niet. Maar het is wel zo dat het de derde droge zomer op rij is. Dit is het nieuwe normaal.'

'Laat water leidend zijn'

En dus vindt Van der Sande dat we anders met het water moeten omgaan in Nederland. 'Dat betekent dat we ons land anders moeten inrichten', legt hij uit. 'Water moet daarbij leidend worden, bijvoorbeeld als je een nieuwbouwwijk wil gaan aanleggen en inrichten.'

