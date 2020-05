OM: 'Tariq (18) stak 16-jarige neef dood tijdens het gamen'

Tariq C. reageert geëmotioneerd in een pro-formazitting bij de Haagse rechtbank. Via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Vught zegt hij zich niet meer te kunnen herinneren wat er in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 februari is gebeurd. 'Alleen dat mijn handen onder het bloed zaten en dat ik mijn moeder hoorde schreeuwen', aldus de 18-jarige Alphenaar.

'Hij is gek geworden', zou de vluchtende moeder volgens het OM naar buren hebben geroepen. De officier van justitie verdenkt hem ervan zijn 16-jarige neef Mohamed Es-Sobhy uit Amsterdam opzettelijk om het leven te hebben gebracht. Maar omdat hij dat niet met voorbedachte rade deed, is het geen moord maar doodslag.

'Hij heeft behandeling nodig'

Voor het met messteken verwonden van zijn andere neef en zijn 53-jarige moeder, wordt de verdachte tweemaal poging tot doodslag aangerekend. Dat hij op straat ook nog een 17-jarige passant in zijn linkerwang stak en knietjes tegen het hoofd gaf, is wat het OM betreft een poging tot mishandeling.

Zijn advocate Bianca van den Oever wil niet zeggen of Tariq C. al een bekentenis heeft afgelegd. 'Mijn cliënt is een kwetsbare verdachte', verklaart de raadsvrouw. 'En het lijkt er sterk op dat hij behandeling nodig heeft. Daarnaast is hij ontzettend jong.'

Traumatische problemen

De verdediging is van mening dat het adolescentenstrafrecht op hem van toepassing zou moeten zijn. Daarbij worden behalve leeftijd ook persoonlijkheid en omstandigheden meegewogen. Het verzoek van de advocate om haar cliënt vrij te laten uit de gevangenis en hem naar een gezondheidskliniek te verplaatsen, wordt door de rechter afgewezen.

'Ik hou heel veel van mijn moeder, ik ben blij dat ik haar kan bellen'

Traumatische problemen spelen Tariq C. parten, vertelt hij tegen de rechter. Wel bevindt hij zich niet langer in een psychose. 'Ik heb enorm veel spijt van wat er is gebeurd', beweert de verdachte tiener.

Contact met familie

Huilend zegt hij het leven in de cel soms niet meer te zien zitten. Telefonisch en via Skype heeft hij inmiddels weer contact met zijn familie. Dat doet hem goed. 'Ik hou heel veel van mijn moeder, ik ben blij dat ik haar kan bellen.'

Op donderdag 13 augustus wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dan moet onder meer duidelijk worden wat het motief van de verdachte was.

