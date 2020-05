Wethouder Van Asten: Procedure over advies kunstsubsidies 'zuiver verlopen'

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) op vragen van de raadsleden Peter Bos (Haagse Stadspartij) en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag). Zij hadden om opheldering gevraagd over de gang van zaken binnen de commissie.

Dit omdat kort na het uitbrengen van het advies, over welke instellingen en organisaties in Den Haag wel of geen subsidie zouden moeten ontvangen, bleek dat Walraven (53) de nieuwe directeur wordt van het internationale literaire festival Writers Unlimited. Dat is pikant omdat de commissie vindt dat Writers Unlimited in de toekomst wél 250.000 euro aan subsidie moet krijgen van de gemeente, terwijl de jaarlijkse subsidie voor een ander groot bekend literair festival, Crossing Border, juist moet worden stopgezet.

Ellen Walraven | Foto: Werry Crone

Kwestie

Bos en Davituliani stelden maar liefst 33 vragen over de kwestie. Die leverden woensdagmiddag – een paar uur voor een raadsdebat over de kwestie – voor zes pagina's aan antwoorden op. De kern daarvan is dat volgens de commissie en Van Asten de beslissingen over de subsidies voor de literaire festivals werden genomen zonder dat Walraven daarbij aanwezig was.

Uit het relaas blijkt dat Walraven al begin dit jaar kenbaar maakte dat ze wilde gaan solliciteren als directeur van Writers Unlimited. Zij meldde dat op 11 februari 2020 bij de voorzitter van de Adviescommissie en het secretariaat van de commissie.

Reglementen

In de reglementen van die commissie staat dat een lid geen deel mag nemen aan de behandeling van een aanvraag als hij 'een functioneel of persoonlijk belang heeft bij die aanvraag'. Dit is nageleefd, stelt Van Asten. Zij nam na de elfde niet meer deel aan vergaderingen, overleg of informatie-uitwisseling als het ging om aanvragen die over 'letteren' gingen.

Ook zijn daarvoor geen beslissingen genomen over subsidies voor de festivals. De eerste keer zou daarover pas op 2 maart zijn gesproken. Neemt niet weg dat Walraven daarvoor namens de adviescommissie zowel bij gesprekken is geweest met Writers Unlimited als Crossing Border. Maar, stelt de wethouder, daarbij ging het 'oriëntatiegesprekken' Die zouden 'puur ter kennismaking dienen'.

Ontslag

Inmiddels is Walraven al geen lid meer van de adviescommissie. Het stadsbestuur heeft haar per 13 mei ontslag verleend. Dat was het moment waarop zij werd benoemd tot artistiek directeur bij Writers Unlimited.

