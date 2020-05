Duizenden Rode Kruis-vrijwilligers verlenen noodhulp, juist tijdens de eerste versoepelingen

Wie de afgelopen weken een bezoek heeft gebracht aan één van de ziekenhuizen in onze regio, heeft ze vast wel gezien. Mensen gehuld in beschermende kleding, met spatbrillen en mondkapjes op die je temperatuur opmeten en willen weten hoe het met je gaat. Het zijn vrijwilligers van het Rode Kruis, die helpen om het opstarten van de reguliere zorg in de medische centra mogelijk te maken.

'Dit is de grootste operatie voor ons binnen het koninkrijk sinds de watersnoodramp van 1953', duidt Iris van Deinse van het Rode Kruis de inzet sinds de corona-uitbraak half maart. 'We doen veel verschillende dingen, maar als het over de zorg gaat helpen wij de organisaties door ondersteunend werk te doen. Zoals het wassen van beddengoed, het rondbrengen van eten, zodat zorgpersoneel zich kan richten op de medische taken.'

Taxidienst voor ouderen

Vanwege de lockdown is zorg die normaal gesproken dichtbij huis is gesloten, zoals prikposten voor trombosepatiënten. Om ouderen zonder vervoersmogelijkheden toch die medische zorg te kunnen bieden, rijden Rode Kruis-vrijwilligers wekelijks rond in onze regio.

Coronatest aan huis

Bij wie klachten heeft, maar zelf niet naar een coronatestlocatie kan, komt het Rode Kruis thuis een test afnemen. Deze maand zijn door de hulpverleningsorganisatie 250 thuistests afgenomen, 37 personen bleken besmet te zijn met het virus.

'Ik ben blij dat ik op deze manier iets voor de samenleving kan betekenen', vertelt Dominique Verhaaf. Normaal werkzaam voor een bedrijf dat evenementen organiseert, maar daar is sinds de crisis weinig meer van terechtgekomen. Ze temperatuurt bezoekers van ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam. 'Hier ben ik nuttig bezig en dat houd ik nog wel even vol.'

LEES OOK: Boskoop speelt centrale rol in verspreiding noodpakketten tegen coronavirus