Recordaantal stemmen voor Eeuwige Roem Top 100

De jubileumeditie van de Eeuwige Roem Top 100 heeft een recordaantal stemmen opgeleverd. Via onze website kwamen de afgelopen weken ruim 5400 stemmen binnen. Vorig jaar bleef de teller net onder de 5000 steken. Het is de vijfde keer dat Radio West de lijst met popklassiekers uitzendt.

In 2020 debuteren zestien singles in de Eeuwige Roem Top 100. Zeven platen komen weer terug. Die hebben er in eerdere edities ingestaan, maar ontbraken vorig jaar. De Golden Earring is het meest succesvol. De Haagse band komt maar liefst vijf keer voor. En er is meer regionaal succes: de Haagse Anouk is met twee singles nieuw ten opzichte van vorig jaar. Nobody's Wife komt binnen op 37 en haar Songfestivalhit Birds vliegt in één keer naar nummer 27.

De meest recente notering is Roller Coaster van Danny Vera. De Zeeuw heeft de hoogste nieuwe binnenkomer dit jaar op nummer 17. De oudste notering is Blueberry Hill van Fats Domino uit 1957.

Herkomst

Eeuwige Roem is een spel dat elke werkdag gespeeld wordt in het programma Aan de Bak. Luisteraars nomineren daarin hun favoriete plaat voor 'eeuwige roem'. Steeds moet een kanshebber het opnemen tegen twee andere platen. Een roemzoeker die het zeven dagen volhoudt in het spel komt op de roemlijst.

Presentator Patrick van Houten startte het spel in 2012. Inmiddels hebben ruim 450 platen de felbegeerde roemlijst bereikt. Luisteraars hebben uit deze lijst gekozen en de volgorde bepaald van de Eeuwige Roem Top 100.

Tweede Pinksterdag

De complete lijst hoor je maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, vanaf 9.00 uur op 89.3 FM Radio West. De presentatie is in handen van Patrick van Houten, Herman Nanninga, Paul van der Lugt en Tjeerd Spoor. De nummer 1 is vlak voor 19.00 uur te horen.

Dit is de lijst voor de Eeuwige Roem Top 100 van 2020.