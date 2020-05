Vreugde bij sportscholen omdat ze mogelijk eerder open mogen dan gedacht

Sportscholen, sauna's en casino's kunnen mogelijk al open op 1 juli. Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet (MCCb). 'Maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan', zegt Rutte. Ook kantines van sportclubs en andere verenigingen mogen 1 juli mensen ontvangen. Sportschoolhouders reageren verheugd.

'Het is fantastisch nieuws, veel beter dan 1 september', reageert Martijn van Delft van de Scheveningse sportschool Livept opgelucht. Jochem Goosen van het Haagse Statensport is iets sceptischer. 'We moeten niet te vroeg juichen, maar we zijn wel heel blij.'

Voorwaarde voor de vervroegde opening is wel 'dat het veilig kan' ,zegt Rutte. Daarbij is een harde voorwaarde dat er 'strakke adviezen liggen' van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Een grote achtertuin

'We zijn benieuwd naar de voorwaarden van het OMT', reageert Goosen. ' We zijn al weer een poosje bezig, we hebben gelukkig een grote achtertuin waar we de groepslessen kunnen geven. In de winter zou het veel problematischer zijn. Het is mooi om te zien hoe inventief iedereen ermee omgaat.'

En die inventiviteit heeft Van Delft ook. 'We zijn een kleine sportschool waar we groepslessen gaven voor groepen van maximaal tien mensen, maar op een ruimte van 100 vierkante meter. We hebben nu de ruimtes verbouwd en nieuwe trainingssoftware ontwikkeld. Daardoor kunnen de mensen de hele dag komen sporten (na aanmelding) in plaats van lessen te volgen.'

Kort geding

Het kort geding dat fitnessketen BigGym tegen de Nederlandse staat had aangespannen gaat niet door. Directeur Jasper Otting vindt dat niet meer nodig na de mededeling van de premier. 'Dit is hartstikke positief nieuws, we zijn er heel blij mee', aldus Otting. 'We hebben te maken gehad met veel onduidelijkheid, eigenlijk continu. Het leek wel alsof wij als branche iedere keer werden vergeten, in de persconferenties werden we niet echt naar voren gehaald. Nu is er eindelijk een lichtpunt.'

Rutte benadrukt dat het van belang is dat iedereen drukte blijft vermijden en voldoende afstand houdt. Daarbij is aanstaande maandag volgens Rutte 'een spannend moment', omdat dan bijvoorbeeld de horeca, musea en bioscopen weer voorzichtig open mogen, zij het met maximaal dertig bezoekers tegelijk.

Abonnement opzeggen

Otting hoopt ook dat het ledenverlies van sportscholen nu beperkt blijft. 'Veel leden vonden een heropening op 1 september te ver weg liggen en zegden hun abonnement op. Hopelijk blijven veel mensen nu toch lid, nu ze weten dat ze 1 juli weer welkom zijn.'

Voor een aantal sportscholen is het al te laat, weet Otting. 'Veel collega-ondernemers hebben het zwaar. Sommigen zijn gestopt en hebben het niet gered. Maar bij sportscholen die het nu moeilijk hebben, kunnen er nu ook rare krachten vrijkomen omdat ze een richtpunt hebben.'

