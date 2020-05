Coronavirus: Debat over ontslagboete, 'Van Rijn moet stoppen als minister'

Goed nieuws voor sportscholen, sauna's en casino's. Mogelijk mogen die 1 juli al open, in plaats van 1 september. Volg al het nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

RIVM meldde woensdagmiddag vijftien overlijdens in afgelopen 24 uur

Sportscholen, sauna's en casino's mogelijk al open op 1 juli

Nog 189 coronapatiënten op de intensive care

Ontslagboete centraal in debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert donderdag met de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) over het tweede noodpakket voor bedrijven dat het kabinet vorige week heeft gepresenteerd. Dat de ontslagboete zoals die nu geldt verdwijnt in het nieuwe pakket, is tegen het zere been van een groot deel van de oppositie.

Woensdagavond meldden ingewijden dat er toch een nieuw soort sanctie komt in het nieuwe steunpakket. Bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan, moeten daarover eerst in overleg treden met de vakbonden. Komt er geen akkoord over de ontslagen, dan wordt een werkgever 5 procent gekort op de totale loonsubsidie die hij ontvangt.

PvdA'ers willen dat Van Rijn stopt

De fractie van de PvdA wil dat Martin van Rijn zijn ministerschap niet verlengd. De PvdA'er stapte op 23 maart op persoonlijke titel in het kabinet als minister van Zorg nadat Bruno Bruins overspannen raakte en instortte tijdens een debat in de Tweede Kamer. Bij zijn aantreden werd gezegd dat Van Rijn dit in eerste instantie voor drie maanden zou doen. Tegen De Telegraaf zeggen kopstukken van de partij dat Van Rijn de termijn niet moet verlengen en dat de VVD nu voldoende tijd heeft gehad om intern een nieuwe minister te vinden.

Mogelijke sanctie bij meer dan twintig ontslagen in nieuw steunpakket

Als bedrijven die na 1 juni gebruik maken van het nieuwe steunpakket van de overheid meer dan twintig mensen willen ontslaan, moeten ze daarover eerst in overleg met de vakbonden. Doen ze dat niet, dan worden ze 5 procent gekort op de subsidie die ze krijgen in de nieuwe NOW-regeling. Dat laten Haagse ingewijden woensdag weten aan het ANP.

Welk verzorgingstehuis verdient een vaatje nieuwe haring?

Nog even en de Hollandse Nieuwe ligt weer in de viswinkels en -kramen. Normaal gesproken wordt dit uitgebreid gevierd op bijvoorbeeld Vlaggetjesdag. Maar dit jaar niet, door de coronacrisis. Om er toch een bijzonder moment van te maken schenkt Omroep West het eerste vaatje haring aan een verzorgingshuis of iemand die daar werkt.

Omroep West maakt op zaterdag 13 juni een special over Vlaggetjesdag op TV West. Jij mag kiezen welk verzorgingshuis of welke zorgmedewerker het eerste vaatje haring verdient. Via deze website kun je een verzorgingshuis nomineren. Van deze actie wordt een reportage gemaakt die te zien zal zijn in de special. Nomineren kan tot 4 juni om 12.00 uur

Rutte: Sportscholen, sauna's en casino's kunnen al open op 1 juli

Sportscholen, sauna's en casino's kunnen mogelijk al open op 1 juli. Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet (MCCb). 'Maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan', zegt Rutte. Eerder stond de opening van sportscholen per 1 september gepland. Daar wordt nu verheugd gereageerd, al houden sommigen een slag om de arm.

'Het is fantastisch nieuws, veel beter dan 1 september', reageert Martijn van Delft van de Scheveningse sportschool Livept opgelucht. Jochem Goosen van het Haagse Statensport is iets sceptischer. 'We moeten niet te vroeg juichen, maar we zijn wel heel blij.'