Coronavirus: recreatiegebieden en stranden in Hollands Midden weer helemaal open

Goed nieuws voor sportscholen, sauna's en casino's. Mogelijk mogen die 1 juli al open, in plaats van 1 september. Volg al het nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

RIVM meldde donderdagmiddag 32 overlijdens in afgelopen 24 uur

Sportscholen, sauna's en casino's mogelijk al open op 1 juli

Nog 189 coronapatiënten op de intensive care

Molens weer open

Ook veel molens mogen vanaf maandag weer open, als ze zich houden aan de voorschriften, zoals anderhalve meter afstand houden en de hygiëne. De molenaars zeggen blij te zijn dat ze weer kunnen draaien en malen voor het publiek. Overigens heeft de meelverkoop bij ambachtelijke korenmolen een grote opleving beleefd, toen de voorraden in supermarkten onvoldoende waren. Veel (beroepsmatige) korenmolenaars hebben intensief doorgedraaid om aan de vraag naar meel te kunnen voldoen, meldt het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde. Welke molens opengaan is te bekijken bij het molenaarsgilde.

Recreatiegebieden en stranden in Hollands Midden

De recreatiegebieden en stranden in heel Veiligheidsregio Hollands Midden gaan na 1 juni weer maximaal open. Dat zegt Liesbeth Spies, die als burgemeester van Alphen aan den Rijn samen met de Leidse burgemeester Henri Lenferink het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio vormt, tegen mediapartner Studio Alphen. 'We willen mensen zo veel mogelijk ruimte geven en zo min mogelijk afsluiten.'

'De oproep is niet langer blijf thuis, maar vermijd drukte. Als we delen gaan afsluiten, maken we het gebied waar we met z'n allen gebruik van willen maken juist kleiner. We willen dat mensen zich zo breed mogelijk kunnen verspreiden over en in de recreatiegebieden. We proberen pieken te voorkomen', legt Spies uit. Haar advies: 'Als je merkt dat het te druk wordt, wacht even of zoek een ander plekje op.'

RIVM meldt 32 nieuwe sterfgevallen

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen 24 uur 32 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus. Hierdoor komt het officiële aantal sterfgevallen op 5903 te staan. Het aantal positief geteste personen steeg met 182 naar 45.950. Het werkelijke aantal besmettingen en overlijdens ligt in werkelijkheid hoger, omdat niet iedereen met corona ook daadwerkelijk is getest.

Het RIVM meldt ook zestien nieuwe ziekenhuisopnames. Hierdoor hebben er 11.713 mensen met het virus in het ziekenhuis gelegen. Het aantal ziekenhuisopnames en overleden personen worden soms pas na enkele dagen gerapporteerd, waardoor hier een afwijking kan ontstaan in de werkelijke aantallen.

Planbureaus: blijf niet vasthouden aan 1,5 meter

Bij het herstel na de coronacrisis moet het kabinet niet blijven vasthouden aan de 1,5 meter afstand. Dat schrijven het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het kabinet.

'Het doel kan niet een samenleving zijn waarin mensen altijd en overal 1,5 meter afstand tot elkaar moeten blijven houden. Dat is niet wat mensen willen en ze zien het zeker niet als een 'nieuw normaal’. Dergelijke terminologie suggereert dat een tijdelijke maatregel een permanent karakter krijgt', staat in het rapport.

In die herstelfase gaat het om meer dan gezondheid alleen: 'Langere termijndoelen voor onze economie, leefomgeving en samenleving zijn dan evenzeer richtinggevend voor beleid. De planbureaus adviseren daarom niet de nadruk te leggen op een noodzakelijke situatie voor de korte termijn, maar op het wenselijk langetermijnperspectief van een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving.'

Kinderartsen starten onderzoek naar corona bij kinderen

Kinderartsen in Nederland gaan onderzoek doen naar het coronavirus bij kinderen. Uit de studie moet blijken waarom de meeste kinderen minder ziek lijken te worden van het virus, en waarom het bij andere kinderen juist heel hard toeslaat. Dat meldt 1Vandaag.

In april waarschuwden artsen in Engeland voor het eerst dat er link lijkt te zijn tussen ernstig zieke kinderen en het coronavirus. Ze hadden klachten die lijken op de ziekte van Kawasaki, een aandoening waarbij de binnenkant van bloedvaten ontstoken raakt. Nederlandse ziekenhuizen hebben de afgelopen weken twintig kinderen met deze zeldzame ziekte behandeld. Elf van hen bleken ook het coronavirus te hebben gehad. Uit onderzoek moet nu blijken of er een verband is.

Minister Van Rijn op 9 juli vervangen door VVD'er

Minister Martin van Rijn zal op 9 juli terugtreden als minister voor Medische Zorg. De PvdA'er trad op 23 maart op persoonlijke titel aan als vervanger van Bruno Bruins, die vanwege oververmoeidheid moest opstappen. Wie Van Rijn op gaat volgen maakt het kabinet binnenkort bekend. De nieuwe minister wordt in ieder geval iemand uit de VVD, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Minder langdurige zorggebruikers overleden dan normaal

Ook onder mensen met langdurige zorg lag het aantal sterfgevallen in de week van 11 mei lager dan normaal. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de tweede week van mei overleden ongeveer 1030 mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat zijn er zo'n 150 minder dan een week eerder en 100 minder dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Socioloog Tanja Traag van het CBS legde eerder uit dat na sterftepieken vaak een dal volgt. Na de griepepidemie van 2018 was dat ook het geval. Een deel van de mensen die de afgelopen maanden zijn overleden aan het nieuwe coronavirus, waren volgens Traag onder normale omstandigheden nu gestorven.

DNB: 'groen herstel uit coronacrisis'

Door de coronacrisis dreigt de uitvoering van het klimaatbeleid wereldwijd vertraging op te lopen. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de toezichthouder vragen de negatieve gevolgen van klimaatverandering nog steeds om aandacht.

Hoewel de coronacrisis de wereldwijde CO2-uitstoot tijdelijk doet dalen, is een structurele vermindering van emissies nodig om de Parijse klimaatdoelen te halen. Vandaar dat DNB oproept tot een groen herstel uit de coronacrisis. De huidige situatie van lage rentestanden en lage energieprijzen zou een goede gelegenheid bieden om kansen voor zo'n groen herstel te benutten.

Gemeentelijk steunfonds Lisse

De gemeente Lisse heeft een steunfonds opgericht voor instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijnswerk. Door de coronacrisis hebben zij het zwaar. Met het fonds wil de gemeente voorkomen dat zij hun activiteiten moeten stoppen.

De regeling is voor non-profitorganisaties in de gemeente en gaat gelden tot december 2020. Het plan van de gemeente moet op 25 juni nog wel besproken worden in de gemeenteraad. Als die akkoord gaat kunnen verenigingen vanaf 26 juni een aanvraag doen bij het fonds.

Formule 1-race Zandvoort uitgesteld naar 2021

De Formule 1 komt dit jaar niet naar Zandvoort. De Grote Prijs van Nederland kon door het coronavirus niet doorgaan. De Formule 1 had Zandvoort gevraagd of het later in het jaar nog een race kon organiseren zonder publiek, maar dat ziet directeur Jan Lammers niet zitten.

'De F1 heeft bij ons geïnventariseerd om zonder publiek de race dit jaar te laten plaatsvinden, maar we willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland', zo laat Lammers weten. Drie teams, waaronder het Red Bull-team van Max Verstappen, zouden tijdens de week van de race in hotels in Noordwijk verblijven.

Half miljard voor gemeenten en provincies

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een half miljard euro om extra uitgaven door het coronavirus te kunnen betalen. Ook kunnen zij met de steun van het Rijk gemiste inkomsten opvangen.

Door het stilleggen van de samenleving hebben lagere overheden moeite om hun werk te blijven doen. Het wegvallen van bijvoorbeeld de toeristen- en parkeerbelasting zorgt voor een verlies van 225 miljoen euro. Ook maakten gemeenten extra kosten voor bijvoorbeeld noodopvang van leerlingen. Meer dan driekwart van de gemeenten had al laten weten te gaan bezuinigen of meer belasting te gaan heffen als steun uit zou blijven.

Noodfonds Nieuwkoop voor mensen met financiële problemen

De gemeente Nieuwkoop heeft een noodfonds opgezet voor mensen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. De gezamenlijke kerken in Nieuwkoop hebben daarom het fonds Nieuwkoop Omzien Naar Elkaar (ONE) opgericht. Dit fonds staat klaar voor inwoners die hun noodzakelijke uitgaven nauwelijks kunnen betalen. Op de site van het fonds kunnen mensen zichzelf, of iemand anders die hulp nodig heeft aanmelden.

Rover wil snel plan voor normaal openbaar vervoer

Reizigersvereniging Rover wil dat er snel een plan gemaakt wordt waarmee het openbaar vervoer stapsgewijs weer terug kan keren naar de normale situatie. De organisatie vraagt de Tweede Kamer in een brief om de reiziger perspectief te bieden.

Op 1 juni wordt de normale dienstregeling weer ingevoerd, maar gelden er nog wel beperkingen. 'Terwijl Nederland langzaam weer in beweging komt, blijft de ov-reiziger stilstaan', zo schrijft Rover-directeur Freek Bos. 'Ook deze mensen hebben een stip op de horizon nodig.' Zo pleit de organisatie onder meer voor de inzet voor extra capaciteit, zoals touringcars, om toch meer mensen te kunnen vervoeren.

Omscholingsplan nodig voor mensen in detailhandel

Vakbond CNV pleit voor een grootschalig omscholingsplan voor mensen in de detailhandel omdat de verwachting is dat tienduizenden in deze sector hun baan kwijtraken door de coronacrisis. 'De coronaklap in deze sector is enorm. Door de verwachte faillissementen staan straks tienduizenden medewerkers op straat. Met weinig perspectief', stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

56 procent van de winkelmedewerkers verwacht niet in een andere winkel aan de slag te kunnen na verlies van hun baan, meldt CNV op basis van een eigen enquête onder meer dan zeshonderd winkelmedewerkers. 38 procent heeft niet de juiste vaardigheden om in een andere sector aan de slag te gaan en 66 procent is niet bekend met het scholingsbudget van de werkgever.

ACM: Vouchers voldoen niet aan regels

De vouchers die bedrijven tijdens de coronacrisis aanbieden na annuleringen dekken niet altijd alle kosten die de consument heeft gemaakt. Dit stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na controle van 180 bedrijven in vijf verschillende sectoren. De ACM had uit deze branches klachten van consumenten gekregen.

Directeur Edwin van Houten van de ACM: 'Consumenten hebben recht op hun geld terug als een bedrijf een dienst niet levert. Maar als alle bedrijven nu al hun klanten in een keer moeten terugbetalen, zouden veel bedrijven failliet kunnen gaan. Dan kun je als consument ook niets claimen. Een voucher kan daarom nu een redelijk alternatief zijn. Maar dan moet deze voor de consument wel een volwaardige vervanging zijn en moet hij weten waarvoor hij kiest. Het is in het belang van consumenten én bedrijven dat dit goed gaat. Wij blijven voucherregelingen actief in de gaten houden.'

Ontslagboete centraal in debat Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert donderdag met de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) over het tweede noodpakket voor bedrijven dat het kabinet vorige week heeft gepresenteerd. Dat de ontslagboete zoals die nu geldt verdwijnt in het nieuwe pakket, is tegen het zere been van een groot deel van de oppositie.

Woensdagavond meldden ingewijden dat er toch een nieuw soort sanctie komt in het nieuwe steunpakket. Bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan, moeten daarover eerst in overleg treden met de vakbonden. Komt er geen akkoord over de ontslagen, dan wordt een werkgever 5 procent gekort op de totale loonsubsidie die hij ontvangt.

'PvdA'ers willen dat Van Rijn stopt'

De fractie van de PvdA wil dat Martin van Rijn zijn ministerschap niet verlengt. De PvdA'er stapte op 23 maart op persoonlijke titel in het kabinet als minister van Zorg nadat Bruno Bruins overspannen raakte en instortte tijdens een debat in de Tweede Kamer. Bij zijn aantreden werd gezegd dat Van Rijn dit in eerste instantie voor drie maanden zou doen. Tegen De Telegraaf zeggen kopstukken van de partij dat Van Rijn de termijn niet moet verlengen en dat de VVD nu voldoende tijd heeft gehad om intern een nieuwe minister te vinden.

Mogelijke sanctie bij meer dan twintig ontslagen in nieuw steunpakket

Als bedrijven die na 1 juni gebruik maken van het nieuwe steunpakket van de overheid meer dan twintig mensen willen ontslaan, moeten ze daarover eerst in overleg met de vakbonden. Doen ze dat niet, dan worden ze 5 procent gekort op de subsidie die ze krijgen in de nieuwe NOW-regeling. Dat laten Haagse ingewijden woensdag weten aan het ANP.

Welk verzorgingstehuis verdient een vaatje nieuwe haring?

Nog even en de Hollandse Nieuwe ligt weer in de viswinkels en -kramen. Normaal gesproken wordt dit uitgebreid gevierd op bijvoorbeeld Vlaggetjesdag. Maar dit jaar niet, door de coronacrisis. Om er toch een bijzonder moment van te maken schenkt Omroep West het eerste vaatje haring aan een verzorgingshuis of iemand die daar werkt.

Rutte: Sportscholen, sauna's en casino's kunnen al open op 1 juli

Sportscholen, sauna's en casino's kunnen mogelijk al open op 1 juli. Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet (MCCb). 'Maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan', zegt Rutte. Eerder stond de opening van sportscholen per 1 september gepland. Daar wordt nu verheugd gereageerd, al houden sommigen een slag om de arm.

'Het is fantastisch nieuws, veel beter dan 1 september', reageert Martijn van Delft van de Scheveningse sportschool Livept opgelucht. Jochem Goosen van het Haagse Statensport is iets sceptischer. 'We moeten niet te vroeg juichen, maar we zijn wel heel blij.'