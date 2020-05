'Stel verbouwing Binnenhof met jaren uit, de binnenstad heeft tijd nodig vanwege de coronacrisis'

De renovatie van het Binnenhof moet nog eens jaren worden uitgesteld. 'De binnenstad heeft behoefte aan een adempauze en tijd nodig om enigszins van de coronacrisis te herstellen.' Dat staat in een advies van de Economic Board The Hague aan de gemeente, dat donderdag openbaar wordt.

De belangrijke economische denktank schreef op verzoek van wethouder Saskia Bruines (D66, economische zaken) een advies over de gevolgen van de coronacrisis voor de Haagse economie. Het beeld is somber, blijkt uit het stuk waarvan een deel in handen is van Omroep West.

Nagenoeg alle sectoren gaan de gevolgen merken. Maar vooral in horeca en cultuur, sport en recreatie gaan harde klappen vallen. Hier verliest wellicht meer dan het derde van de mensen die er nu nog werken hun baan. Verder gaan bijvoorbeeld vervoer, advisering en zakelijke dienstverlening 'stevige effecten merken', aldus het rapport. In deze sectoren raakt een op de vijf werknemers zijn baan kwijt.

Voorstellen

Vandaar dat de Economic Board The Hague met een aantal voorstellen komt om de economie op korte en langere termijn te stimuleren. Een ervan is dat het Binnenhof niet al volgend jaar op de schop moet, zoals het kabinet nu van plan is. Den Haag kan het sluiten van de belangrijke pijler voor het toerisme nu simpelweg niet aan, is de redenering.

De board wijst er op dat de renovatie al vertraging heeft opgelopen en door geldgebrek werd ook recent besloten om het aanpakken van de Grafelijke zalen, waaronder de Ridderzaal, te schrappen. Door nu de hele operatie uit te stellen, kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen, stelt de denktank. Het Rijk heeft nu meer tijd om op zoek te gaan naar meer geld om tegelijk met de rest ook de Grafelijke zalen aan te pakken én de binnenstad van Den Haag blijft de komende jaren een aantrekkelijk toeristisch gebied. 'Dat is goed voor de omliggende winkels en bedrijven en de toeleveranciers', aldus de adviseurs.

Vergunningen

Vandaar dat de Economic Board The Hague de gemeente voorstel om de benodigde vergunningen voor de verbouwing van het Binnenhof pas in het jaar 2023 te verlenen. Dat is dus twee jaar later dan nu gepland.