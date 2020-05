Voorzitter adviescommissie Kunstenplan ontkent belangenverstrengeling commissielid

Ellen Walraven, de nieuwe directeur van het literatuurfestival Writers Unlimited, was niet betrokken bij het subsidieadvies over de twee Haagse literatuurfestivals Crossing Border. Voorzitter Johannes Leertouwer van de adviescommissie zei dit woensdagavond tijdens de werkbespreking over het advies. De rol van Walraven wekte volgens enkele commissieleden op z’n minst de schijn van belangenverstrengeling. Maar Leertouwer bestreed dat.

Het subsidieadvies over de Haagse literatuurfestivals Writers Unlimited en Crossing Border was volgens voorzitter Johannes Leertouwer van de adviescommissie juist met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Daarbij ging het vooral om de rol van Walraven, die kort na de bekendmaking van het advies werd aangesteld als (artistiek) directeur van Writers Unlimited. Pikant detail: de aanvraag van deze organisatie werd wel gehonoreerd, in tegenstelling tot de aanvraag van Crossing Border, die werd afgewezen.

Leertouwer weerlegde de suggestie van PvdA-raadslid Bülent Aydin dat er getost zou zijn om het toekennen van subsidie aan een van de twee concurrerende literatuurfestivals. Hoewel beide organisaties op forse kritiek van de commissie konden rekenen, gaven het ondoorzichtelijke artistieke beleid van Crossing Border en de artistiek-inhoudelijke kritiek hierop van de vorige adviescommissie de doorslag.

Gemeenschapsgeld

Met name ook omdat, ondanks herhaaldelijk verzoek, Crossing Border niets gedaan had met de kritiek. Daartegenover stond dat Writers Unlimited aan de hand van een Redactieraad duidelijk inzichtelijk maakte welke artistiek-inhoudelijke keuzes er worden gemaakt. Crossing Border werd bovendien afgerekend op de hoogte van de subsidie (bijna twee keer zo hoog als Writers Unlimited) en het beperkt aantal bezoekers. Daarbij wees Leertouwer er op dat het om ‘veel’ gemeenschapsgeld ging.

Vanwege de schijn van belangenverstrengeling vroeg GroenLinks-raadslid Leonie Gerritsen zich toch af of de commissie niet opnieuw advies moest uitbrengen over de twee literatuurfestivals. Maar het antwoordde van Leertouwer luidde volmondig: ‘Nee. Het advies is gedragen door de hele commissie en met zeer brede steun genomen.’ De voorzitter van de adviescommissie wees daarbij ook op de argumenten in het advies: ‘Die worden niet weerlegd.’

Zuiver gegaan

Raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag / Groep de Mos haalde tijdens de werkbespreking aan dat de adviescommissie niet bij Crossing Border langs was geweest om een oordeel te kunnen vellen over het literatuurfestival, zoals in sommige media werd gemeld. Maar Leertouwer bestreed dat stellig: ‘Twee commissieleden hebben het festival bezocht.’

Ook de suggestie van HSP-raadslid Peter Bos om melding te maken van de sollicitatieprocedure van Walraven, legde Leertouwer naast zich neer. Juridisch zou er correct gehandeld zijn om hier geen mededelingen over te doen. Aangezien Walraven niet zou hebben deelgenomen aan de stemming over het advies van de literatuurfestivals, was er volgens Leertouwer bovendien niets mis met de procedure: ‘Aantoonbaar is het zuiver gegaan. Dat moet leidend zijn.’ Eerder woensdag had wethouder Robert van Asten (cultuur, D66) zich ook al in soortgelijke bewoordingen hierover uitgesproken.

