The Hague Beach Stadium wordt openluchtstadion voor sportverenigingen

Haagse sportscholen en sportverenigingen kunnen vanaf donderdag hun trainingen aanbieden in het The Hague Beach Stadium op Scheveningen. Het sportstadion is coronaproof gemaakt en van de gemeente mag de locatie verhuurd worden tegen sterk gereduceerde tarieven.

Sportverenigingen mogen weer trainingen aanbieden, maar dan wel alleen buiten. Sportscholen en sporthallen blijven nog minimaal tot 1 juli gesloten. De clubs mogen hun activiteiten wel buiten aanbieden, maar niet elke organisatie heeft hiervoor de ruimte, zegt Rick van Oosterhout van het Beach Stadium. 'We zien veel partijen in de sport worstelen met de vraag hoe ze hun sportactiviteiten kunnen blijven aanbieden, terwijl wij hier enorm veel ruimte in de buitenlucht hebben. We gaan dus eigenlijk een sporthal in de openlucht neerzetten.'

Het sportstadion heeft allerlei maatregelen genomen om te zorgen dat de locatie helemaal voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Diverse delen zijn afgezet, zodat er duidelijke looproutes zijn. De kleedkamers, douches en horecavoorziening van het stadion blijven voorlopig gesloten. Het sportmateriaal wordt door het stadion na elke training gedesinfecteerd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 'Mensen kunnen volledig binnen de maatregelen hun sport uitoefenen', zegt Van Oosterhout.

Meer mensen aan sporten helpen

Van Oosterhout hoopt dat het Beach Stadium op deze manier meer mensen aan het sporten kan helpen. 'We zien sportscholen heel provisorisch hun lessen weer aanbieden. Dan staan ze in een park met zes mensen, terwijl ze er normaal dertig in een les hebben. Wij hebben de ruimte in het stadion en door het coronavirus gaan veel evenementen niet door, dus hebben wij ons afgevraagd welke rol wij hier in kunnen spelen en op deze manier hopen we verenigingen en sportscholen te kunnen helpen.'

Het Beach Stadium gaat vanaf maandag ook haar eigen sportactiviteiten weer aanbieden. Zo starten de trainingen van De Beachvolleybalschool weer en kunnen individuele sporters volgens het protocol van de Nederlandse Volleybal Bond weer volleybalvelden huren.

VItale samenleving

Volgens Van Oosterhout is het belangrijk dat mensen blijven bewegen. 'Wij streven naar een vitale samenleving, waarin iedereen van sport kan genieten. Daarom willen we onze locatie openstellen voor sportscholen en individuen, zodat hun lessen alsnog voortgezet kunnen worden op een volledig veilige en goed uitgeruste locatie. Grotere groepstrainingen die normaal gesproken veelal binnen plaatsvinden, kunnen hier probleemloos uitgevoerd worden.'