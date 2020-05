Negatief zwemadvies voor meerdere plassen vanwege blauwalg

In verschillende plassen in de regio is door de Omgevingsdienst Midden-Holland blauwalg aangetroffen. De giftige bacterie kan milde tot ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Vandaar dat voor deze plassen een negatief zwemadvies geldt.

Het warme weer van de laatste weken heeft ervoor gezorgd dat de blauwalg het water heeft kunnen vervuilen. Volgens de omgevingsdienst geldt er sinds woensdag in de volgende plassen een negatief zwemadvies:

Plas Elfhoeven in Reeuwijk

Nieuwkoopse Plassen Meijepark in Nieuwkoop

Vlietland Badstrand Noordoostoever in Leidschendam

Waterspeelplaats Cronesteijn in Leiden

Kagerplassen 't Joppe Westoever in Teylingen en Leiden

Klinkenbergplas Westoever in Oegstgeest

De waterkwaliteit van alle zwemlocaties in Nederland wordt bijgehouden op Zwemwater.nl. Hier wordt bijgehouden waar de blauwalg is gesignaleerd. Ook voor andere zwemplekken wordt aangeraden om niet in het water te gaan als het wateroppervlakte een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt.

Maag- en darmklachten

Blauwalg is te herkennen aan de blauwe of paarse gloed op het water. Contact met de bacterie kan voor irritaties aan ogen of huid zorgen. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. Vandaar dat afgeraden wordt om op deze plaatsen het water in te gaan.

Mensen die toch in aanraking zijn gekomen met blauwalg moeten zich onder de douche goed afspoelen. Ook honden kunnen last krijgen van blauwalgen, dus laat honden niet zwemmen in water waar blauwalg is.

