Met Stille Trom: Delano Asante verruilt Quick-familie voor avontuur in Rijnsburg

Het is zondag 25 november 2018. Op die dag maakt de dan 18-jarige Delano Asante zijn debuut in het eerste van Quick. Al vanaf de F'jes speelt het jonge talent bij de 'Haantjes', en dus komt er een droom uit als hij zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht mag maken. Daarna gaat het snel, want nog geen anderhalf jaar later staat hij in de belangstelling van meerdere clubs. Eén daarvan is Rijnsburgse Boys, waar hij komend seizoen voor uit komt.

De bescheiden Asante is een Quick'er in hart en nieren, maar de tijd is rijp voor een stap hogerop. Het is voor de speler met de enorme bos krullen niet moeilijk om zijn jawoord aan Rijnsburgse Boys te geven. Want hij is ambitieus. Wat lastiger is, is een hoofdstuk van dertien jaar Quick afsluiten. Zeker als het seizoen zo abrupt eindigt.

'Quick is voor mij een soort familie', vertelt Asante op een leeg sportpark Nieuw Hanenburg in Den Haag. 'Het is wel gek om hier nu terug te zijn. Weet je, iedereen op de club doet leuk met elkaar, en je kunt hier altijd terecht als je bijvoorbeeld iets kwijt wil. En dat maakt Quick voor mij zo mooi.' Het afscheid doet wel iets met Asante. 'Ik heb hier mijn hele leven gespeeld. En dan zo eindigen, dat is vervelend. We waren goed bezig, en ikzelf ook.'

Avontuur

Asante verlaat het Haagse nest door de coronacrisis met een dubbel gevoel. 'De stap naar Rijnsburgse Boys is goed voor mij. Een nieuw avontuur. We hebben ook nog hogerop gekeken, maar voor nu is dit voorlopig een goed niveau. Ik wil altijd het hoogste bereiken, dus ik zie wel waar de lat ligt.' Naast Rijnsburg hadden ook andere clubs interesse in Asante, meldt hij, maar echt concreet werden die niet.

'Ik was in mijn hoofd wel bezig met mijn laatste wedstrijd hier, hoe zou die verlopen? Maar ik was tegelijkertijd ook nog heel erg aan het genieten van het team. Hoe dat laatste duel eruit zag in mijn dromen? Misschien met een mooi laatste doelpunt, een overwinning en veel mensen erbij.'

Professioneler

Hoewel nog niet duidelijk is wanneer het amateurvoetbal weer hervat wordt, heeft Asante al wel een beetje kunnen proeven hoe het bij Rijnsburgse Boys is. 'Het gaat er een stuk professioneler aan toe. Conditioneel is het wat zwaarder, het niveau ligt wat hoger. De spelersgroep is leuk en ik ben goed opgevangen.'

Rijnsburgse Boys is een zaterdagclub, Quick speelt op zondag. Niets staat supporters én aanhangers van Asante dus in de weg om hem in de tweede divisie te komen bewonderen. 'Haha, ja! Ik hoop dat er wel een paar langs gaan komen. Natuurlijk zullen er vrienden komen kijken. En natuurlijk zal ik zelf ook naar Quick blijven gaan', besluit hij.

