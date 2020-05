KNRM neemt afscheid van oud-schipper Jaap Pronk

Pronk was meer dan veertig jaar actief voor de KNRM. De Scheveninger was in die periode betrokken bij bijna 2000 reddingsoperaties, waarbij meer dan 2500 mensen en 130 dieren werden gered. Voor zijn jarenlange inzet kreeg Pronk begin dit jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van de KNRM een koninklijke onderscheiding.

De rouwstoet trok over de boulevard van Scheveningen:

Pronk was tot 2016 actief voor de KNRM, waarna hij zijn taken aan zijn zoon Hugo heeft overgedragen. Vrijdag maakte de KNRM bekend dat Jaap Pronk op 66-jarige leeftijd was overleden. 'Als KNRM-vrijwilligers zijn we verslagen na het horen van dit bericht. Station Scheveningen en zijn vrijwilligers konden altijd op Jaap bouwen. Vele vrijwilligers heeft hij de fijne kneepjes van het reddingswerk bijgebracht. Daar zijn we hem erg dankbaar voor. We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, andere familie, vrienden en kennissen enorm veel sterkte met dit grote verlies.'

Reddingsboten

De rouwstoet ging donderdag door Scheveningen. Vanaf de Oude Kerk, langs de boulevard naar het KNRM-boothuis. Daar stond een erehaag van KNRM-vrijwilligers om hun oud-collega een laatste groet te brengen. Vanaf de haven vergezelden enkele reddingsboten de rouwstoet tijdens de tocht over de boulevard.

