'Verhoog de ozb om de Haagse economie reddingsboei toe te werpen'

Dat staat in het advies van de Economic Board The Hague voor de wederopbouw van de economie, die door de coronacrisis hard wordt getroffen. Gisteren meldde Omroep West al dat het adviesorgaan met het voorstel kwam om de renovatie van het Binnenhof met een paar jaar uit te stellen, zodat de Binnenstad 'op adempauze' kan komen.

Dat is nodig, aldus de adviseurs onder leiding van oud-wethouder Henk Kool, omdat de gevolgen van de coronacrisis enorm zijn. Maar liefst acht procent van de banen kan verloren gaan. Dat betekent dat 21.500 de 288.500 werkzame mensen in Den Haag werkloos raken.

Uitkering

De adviescommissie in het rapport dat op verzoek van wethouder Saskia Bruines (D66, economische zaken) werd gemaakt: 'Dat betekent ook 21.500 meer personen die afhankelijk zijn van een uitkering met alle financiële gevolgen van dien. Voorliggend advies zet er dan ook stevig op in om de werkgelegenheid in Den Haag zo veel mogelijk te behouden en zo min mogelijk mensen uit te laten stromen naar een uitkering. Investeren in de economie heeft daarin dan ook een direct gevolg voor een besparing op sociale lasten.'

Centraal staat de vraag hoe Den Haag er over tien jaar voor moet staan op economisch gebied. De huidige crisis kan daarbij als ijkpunt dienen. Het rapport: 'Druk op reset en hou de stip op de horizon voor ogen bij alle keuzes die we nu (noodgedwongen of niet) moeten maken'.

Technologie

Het eerste advies is om in te zetten op verdere digitalisering en technologie. 'Dat is essentieel om hier als stad beter uit te komen. Zeker als de anderhalve meter-economie lang aanhoudt en op sommige terreinen wellicht de nieuwe standaard wordt. Technologie kan veel ondersteuning bieden voor een scala aan uitdagingen. Gebruik de data die voorhanden is om gericht in te spelen op herstel en kijk naar slimme oplossingen die elders al worden toegepast', aldus de adviseurs. 'Technologische ontwikkeling gaat een nog grotere vlucht nemen de komende periode en het is zaak dat we hier als stad in mee gaan en bij voorkeur op bepaalde thema's vooruit gaan lopen.'

Het tweede advies is om nog meer dan nu te benadrukken dat Den Haag een kennisstad is, met een prettig klimaat om te wonen en om te werken. Daar profiteren zowel de kennisinstellingen als de bedrijven in de stad van, stelt de commissie. Die board stelt verder dat de gemeente nu alvast moet investeren in de banen van de toekomst. De verwachting is dat vooral in de zorg, bouw, ICT, advisering en het onderwijs straks werkgelegenheid is. Daar moet op worden ingezet.

Herstel

De adviseurs stellen ook nog eens dat het stadsbestuur de eerder gemaakte financiële keuzes moet herzien. Zo is het 'onvermijdelijk' dat een deel van de bijna 700 miljoen die Den Haag kreeg voor de aandelen Eneco wordt gebruikt voor het herstel.

Ook dient dus de ozb voor een periode van drie jaar te worden verhoogd. De negen miljoen die dat oplevert moet worden gestort in een ondernemersfonds dat kan worden gebruikt voor het in stand houden 'van vitale ondernemingen van deze stad, versterking van de economische infrastructuur en extra acties ter bevordering van de aantrekkelijkheid van de stad'.

Winkel lokaal

De Economic Board The Hague pleit verder voor het ruim baan bieden aan ondernemers, het behoud van kenniswerkers en talentvolle studenten en het stimuleren van mensen om vooral bij lokale ondernemers hun spullen te kopen.

De adviezen werden opgesteld in afstemming met MKB Nederland afdeling Den Haag, VNO-NCW West, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag en stichting Bedrijventerreinen Haaglanden. Met het adviesrapport willen de Economic Board The Hague en die organisaties ook laten zien dat de gemeente niet alleen voor deze taak staat. 'Het is van groot belang dat de hele stad zijn bijdrage levert en wij er met zijn allen de schouders onder zetten', stelt voorzitter Kool.

LEES OOK: Den Haag helpt ondernemers met enorm pakket aan maatregelen