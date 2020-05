Mohsin kan droombaan niet uitvoeren vanwege corona: 'Ga weg, ik wil weer op pad met mooie mensen'

Mohsin Amdaouec heeft een droombaan. De geboren Gouwenaar heeft van reizen zijn werk gemaakt. Wat begon met een wereldreis na zijn studie is inmiddels uitgegroeid tot een goedlopend bedrijf. Maar corona gooit nu roet in het eten en Mohsin zit gedwongen thuis. 'Mijn reishart huilt', vertelt hij op zijn balkon. Maar desondanks is hij positief en zit hij vol nieuwe plannen. 'In een noodsituatie moet je met creatieve ideeën komen.'

Na het afronden van zijn economiestudie, vijf jaar geleden, besluit Mohsin zichzelf een jaar de tijd te gunnen om wat van de wereld te zien. Met 17.000 euro op zak vertrekt hij naar Brazilië. In de 13 maanden die volgen doet hij zo'n 25 landen aan. Hij viert het offerfeest in New York en gaat naar de Grand Prix van Abu Dhabi om vervolgens door te reizen naar Australië en de Filipijnen.

Alles wat Mohsin beleeft legt hij vast op zijn Instagramaccount: 'De afgelopen vijf jaar heb ik elke dag gepost, filmpjes en foto's. Elke dag heb ik al mijn ervaringen gedeeld.' Het aantal volgers op zijn account groeit en Mohsin boort een nieuwe markt aan: 'Ik bereikte een cultureel divers Nederland dat minder reist dan autochtonen', legt hij uit. 'Als wij reisden gingen we altijd naar Marokko of Turkije. Maar de tweede of derde generatie heeft meer ervaring met reizen, ze hebben goeie banen.'

'Wie gaat er mee naar Barcelona?'

Zijn volgers (op Instagram al 60.000) blijken de basis te zijn voor zijn succes. Want ze beginnen hem om reisadvies te vragen. Het doet Mohsin besluiten om een online-reisbureau te beginnen. Maar zijn leven verandert pas echt als hij zo'n 2,5 jaar geleden, voor de grap op Instagram een oproep doet wie er mee wil naar Barcelona. Een stad waar Mohsin dan nog nooit geweest is. 'Toen gingen er ineens zestien mensen met mij mee naar Barcelona', vertelt hij.

Sindsdien organiseert hij groepsreizen. 'Een maand later vroeg ik, wie gaat er aanstaande vrijdag met mij mee naar Istanboel en toen gingen er gewoon heel spontaan en onder het mom van niet nadenken gewoon doen 22 mensen mee. Inmiddels doe ik reizen naar Zuid Afrika, Mexico, Bali, Indonesië, Thailand en Maleisië.' Het loopt storm: 'Ik heb dagen meegemaakt dat ik dus vanuit Bali 17 uur terugvloog naar Nederland twee dagen rust had en gelijk weer naar Thailand vloog'

'Een community'

Waarom willen mensen dan zo graag met hem op reis? Mohsin heeft daar wel een antwoord op. 'Ik ken de doelgroep en weet wat die leuk vindt. Ik heb het allemaal zelf ervaren, ik heb het zelf uitgezocht, je hoeft tijdens de hele reis niet na te denken.' Ook denkt hij dat het reizen in een groep belangrijk is: 'Toen ik alleen reisde miste ik uiteindelijk het delen met mensen. Ik wilde dingen delen met mensen, maar met wie? Ik was alleen.'

De groepen waar hij nu mee op pad gaat zijn vaak vreemden voor elkaar. Maar dat verandert snel. 'Een jaar na een reis bijvoorbeeld praten we nog steeds na op WhatsApp met elkaar. We hebben allemaal groepsapps.' En daarin komen allemaal leuke herinneringen voorbij. 'We doen reünies in Nederland. Je komt echt in een community terecht.'

'Met een druk op de knop in shutdown'

Dan komt corona, het is begin maart. Door de virusuitbraak wordt reizen naar het buitenland zo goed als onmogelijk. Mohsin zit op dat moment met een groep in Zuid-Afrika. 'We moesten toen zo snel mogelijk terug. We hebben toen de laatste vlucht kunnen pakken naar Nederland', vertelt hij. 'Het is echt te bizar voor woorden dat met een druk op een knop de wereld gewoon in shutdown is.'

Door de uitbraak ligt zijn bedrijf nu zo goed als stil. Reizen voor april, mei en juni worden afgezegd. Mohsin zit thuis, maar zit zeker niet bij de pakken neer. De ondernemer werkt nu thuis aan zijn nieuwe plannen, zoals tripjes in Nederland: 'Ik ben bijvoorbeeld nooit naar Texel geweest. Mensen van over de hele wereld komen naar Nederland om Nederland te ontdekken, dus waarom wij zelf niet.'

Snel weer terug naar normaal

Mohsin is niet bang dat mensen na de crisis niet meer zullen reizen. 'Op het moment dat het over is gaat iedereen weer. Want reizen geeft je vrijheid en die vrijheid wordt nu ingenomen.' Toch is Mohsin niet helemaal vrij van zorgen: 'Het is ook wel mijn inkomen en mijn brood. Gelukkig heb ik een buffer weten op te bouwen maar die kan heel snel weg gaan als het zo lang doorgaat.'

Toch blijft hij positief: 'Het is heel lekker om even je rust te pakken, maar ik heb nu voldoende energie. Dus corona ga weg, ik wil weer op pad met mooie mensen.'

