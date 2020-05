Hoofdrolspelers musical Anastasia over uitstel: 'Begrijpelijk en frustrerend'

Hoofdrolspeelster Tessa Sunniva van Tol had het besluit van Stage Entertainment, de musicalproducent die onder andere de voorstellingen maakt voor het AFAS Circustheater, wel zien aankomen. 'We wisten al dat het een lange tijd zou gaan duren, maar het is wel heftig.' Daar sluit René van Kooten zich bij aan. 'Het is niet verrassend, maar je hoopt toch dat er wat meer ruimte komt aangezien de cijfers teruglopen. Toen dat niet gebeurde, was ik er echt even teleurgesteld over. Maar goed, het is niet anders.'

De in Leiden geboren Van Tol begrijpt de keuze van Stage Entertainment, om de voorstellingen dit jaar te schrappen, wel. 'Je kan niet met 80 man personeel een voorstelling neerzetten om vervolgens 100 toeschouwers in de zaal te hebben. Dat is gewoon niet haalbaar.' Musicalster Van Kooten uit Zoetermeer weet ook dat voor dergelijke grote producties als Anastasia grote zalen nodig zijn. 'Daarnaast is er backstage niet veel ruimte om aanpassingen te doen.'

Frustratie over meten met twee maten

Wat beide hoofdrolspelers tegen de borst stuit, is het feit dat het kabinet 'met twee maten meet' als het gaat om de versoepelingen. 'Daar irriteer ik me echt aan', aldus Van Tol. 'De KLM mag weer gaan vliegen en daar zitten honderd mensen met mondkapjes op dicht op elkaar. Onze zaal in het AFAS Circustheater is enorm en daar kunnen bijna 2000 mensen in. Dat stuit me tegen de borst.'

Van Kooten spreekt over 'grote willekeur'. 'Begrijp me niet verkeerd: ik neem het coronavirus heel erg serieus, ik heb ook familie in de zorg werken. Maar ik zie om me heen nu scheefgroei ontstaan in wat er wel en wat er niet mag. Ik zie mijn tante in het verpleeghuis in eenzaamheid sterven omdat er niemand heen mag, tegelijkertijd zie ik een volle Efteling. Ik zie vliegtuigen vol zitten en ik mag niet zingen. Nogmaals: ik neem het uiterst serieus, maar er ontstaan nu opmerkelijke keuzes.'

Pruik op laten zetten mag wel, zender om doen niet

Die opmerkelijke keuzes maken het voor de grote voorstellingen onmogelijk hun werk uit te voeren, aldus de twee musicalsterren. 'Er was een uitspraak van het RIVM dat je niet mag zingen in de buurt van muzikanten omdat je dan het virus kan overdragen. Dat komt vanuit de koren, met veel mensen bij elkaar. Dat is bij ons op het podium niet het geval. Ik ben er verbaasd over en ik vind het jammer', aldus Van Kooten.

Ook achter de schermen zorgen de keuzes van het kabinet voor gefronste wenkbrauwen. Van Kooten: 'Ik mag backstage een pruik op laten zetten door de crew, want die medewerkers vallen onder de contactberoepen die weer aan de slag mogen. Maar de zenderjongen mag geen zendertje opspelden want die valt er weer niet onder.' Dat is ook de reden dat Van Kooten de keuze van Stage Entertainment goed begrijpt. 'Dan maar duidelijkheid door het helemaal te schrappen en een stip aan de horizon te zetten.'

Tessa Sunniva in haar rol als Anya | Foto: Roy Beusker

'Ik mis het nu verschrikkelijk'

En dus hebben Van Kooten en Van Tol een stuk minder te doen tijdens de coronacrisis. 'De eerste twee weken dacht ik: oh, lekker even vrij. Dat duurde niet lang, ik mis het nu verschrikkelijk', vertelt Van Tol. 'Af en toe kijk ik zelfs wat beelden van voorstellingen terug. Ik kijk er echt naar uit om weer het podium op te mogen.' Ook is ze aan het nadenken hoe ze de komende tijd in gaat vullen. 'Dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik hoop wat kleine optredens te kunnen doen. Daarnaast denk ik: pak ik weer een studie op? Ga ik nog wat anders doen?'

'Het is niet anders en we moeten door', aldus Van Kooten. 'Ik ben ondertussen bezig met andere ideeën om bijvoorbeeld met honderd of dertig mensen in de zaal, in het klein wat te doen.'

De musical Anastasia is gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm Anastasia uit 1997. In Nederland ging de musical op 22 september 2019 in première in het Circustheater. Van Tol speelt de rol van Anya Romanov, de vermeende Russische tsarendochter die de moord op de tsaar en zijn gezin overleeft. Ze groeit op als wees en gaat op zoek naar haar familiegeschiedenis. Op de hielen gezeten door de meedogenloze Sovjet-officier Gleb, gespeeld door Van Kooten, vlucht Anya naar Parijs en wordt verliefd.

