The show must go on, maar niet voor het Floratheater: 'Ik ga niet open voor 30 mensen'

Al 36 jaar beheert Van Doeveren het theater aan de Verwersdijk. Een klein theater met een rijke geschiedenis en het ziet eruit alsof je een in een tijdmachine stapt. Alles is oud, overal lopen snoeren en het ruikt er muf, maar de sfeer is uniek en zeer bijzonder. Persoonlijk vindt Van Doeveren alle maatregelen erg overbodig. 'Uitgaan is ook iets wat je samen doet en als je allemaal uit elkaar zit, wat heb je er dan aan. Het lijkt mij maar een ongezellige boel'.

Wanneer er meer mensen toegestaan zijn in het theater gaat het Floratheater wel weer open. 'Bij honderd mensen ga ik wel open', zegt Van Doeveren. 'En dan zou ik graag Hans Teeuwen willen uitnodigen om hier flinke grappen te maken over deze situatie.'

Musical groep 8

De enige activiteit die op dit moment plaatsvindt in het theater is de repetitie van groep 8 van de Max Havelaarschool. De klas oefent voor de eindmusical en wil volgens traditie de uitvoering doen in het Floratheater.

'Ik weet nog niet of dit met of zonder publiek wordt', vertelt juf Alyssa. 'We moeten het nog gaan overleggen of we het gaan opnemen met een camera, of dat we de ouders toch in het theater kunnen ontvangen.'

Van Meisjesschool tot erotische films

In 1845 zat in het gebouw een meisjesschool, opgericht door de rijke Mienette Storm-van der Chijs. De meeste oudere Delftenaren kennen het gebouw echter als de Flora bioscoop, die in de jaren vijftig en zestig bekend stond als het 'vlooientheater' waar, voor die tijd, pikante films werden gedraaid.

'Ik ben er zelf nooit geweest maar ik heb weleens foto's gezien van de posters op de ramen toentertijd', vertelt Van Doeveren. 'De dames waren schaars gekleed, maar hadden zwarte balken over het decolleté, dus zo pikant vond ik het niet.'

Eind 19e eeuw zat hier een meisjesschool |Foto: Omroep West

