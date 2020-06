Nuttig gamen: Help bollenkwekers hun gewas te beschermen

Hans van 't Woud maakt met zijn bedrijf al jaren games waarbij hij gebruikers inzet om wereldproblemen op te lossen. 'We hebben gekeken: waarom vindt de jeugd het zo leuk om uren zo'n spel te spelen? En toen dachten we: kunnen we die methode niet inzetten om iets nuttigs te doen?'

Aan de hand van satellietbeelden kijken gamers bijvoorbeeld naar de verbleking van koraal bij de Salomonseilanden, in Afrika zijn ze bezig om de zwarte neushoorn te beschermen en in Brazilië kijken ze naar illegale boskap. Vanaf deze week wordt de Bollenstreek aan dat rijtje toegevoegd.

Virtuele stad bouwen

Doel van het spel: een virtuele stad bouwen. En om dat te kunnen doen, hebben spelers grondstoffen nodig die ze bijvoorbeeld kunnen verdienen door de Bollenstreek in kaart te brengen. Zo moeten ze aanwijzen wat er op de satellietbeelden te zien is.

'We zenden je vanuit het spel uit naar bepaalde gebieden - bijvoorbeeld naar Afrika of Nederland - om zo gebieden in kaart te brengen', legt Hans uit.

Landkaart van alle gegevens

De gegevens van alle gamers worden vervolgens met elkaar gecombineerd. 'Daar rolt een landkaart van satellietbeelden uit van het gebied. Die kunnen we straks delen met bollenboeren en zij kunnen - in het echt - dan ook zien wat de aandacht nodig heeft binnen hun velden. Bijvoorbeeld een rare verkleurde plek, of een stuk dat beter beregend moet worden.' De beelden van de satelliet zijn namelijk redelijk actueel.

De landkaart in het spel | Foto: Omroep West

Op de bank in hun woonkamer testen Abe en Stijn Zandbergen uit Noordwijk het spel uit. De broers zijn fervente gamers, dus binnen enkele minuten hebben ze in de gaten hoe het spel werkt. 'Ik vind het wel interessant om iets te zien wat over de Bollenstreek gaat en waar je zelf ook woont. Dat is leuk om terug te zien in een game', zegt Abe. En ook Stijn is enthousiast. 'Gamen is leuk en dit is best wel verslavend. Ik denk dat ik het vaker ga spelen.'

Jongeren enthousiast maken

De KAVB, de branchevereniging van de bloembollensector, ondersteunt de game. Wat kwekers er nou eigenlijk aan hebben? 'Enerzijds kunnen kwekers veel data en kennis verzamelen over hun percelen, wat erg belangrijk is om goede kwaliteit bollen te kunnen telen', zegt Annika Versloot van de KAVB. 'En anderzijds: jongeren staan niet altijd in de rij om de bollensector in te gaan of het bedrijf van hun vader op te volgen. Door het introduceren van gaming hopen we jongeren te enthousiasmeren en te laten zien hoe leuk deze sector eigenlijk is.'

Of dat ook gaat lukken? Stijn: 'Wij zien ze alleen maar, die bollenvelden. Ikzelf heb er niet veel mee. Maar met gamen heb ik wel weer wat meer mee. Dus als het een beetje gemixt wordt, kan het wel wat interesse van jongeren opleveren, denk ik.'

Downloaden

Het spel is vanaf deze week te downloaden via Cerberusgame.com.