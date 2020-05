Man hackte huisartsenpost: 'Ik wilde niet dat de gegevens in verkeerde handen zou vallen'

De 28-jarige man wilde naar eigen zeggen alleen maar helpen toen hij een datalek meldde. Volgens het OM probeerde hij er echter een slaatje uit te slaan. Abdoul R. benaderde in augustus 2017 de Haagse huisartsenpost, die tegenwoordig Hadoks heet, met de melding van een lek in het ICT-systeem.

Wachtwoorden, adressen en bankrekeningnummers van de aangesloten huisartsen waren gekopieerd. Volgens het Openbaar Ministerie was R. zelf het systeem binnengedrongen, om vervolgens van de huisartsenpost een opdracht te bemachtigen om het datalek te dichten. Hij zou er zestien- tot drieëntwintigduizend euro voor gevraagd hebben.

Geldelijk gewin

Volgens het OM blijkt uit een WhatsApp-bericht van de verdachte aan zijn vrouw dat hij zelf de hack had gepleegd bij de Haagse huisartsenpost. 'Mijnheer heeft gebruik gemaakt van de kwetsbaarheid van het systeem voor geldelijk gewin', zei de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank.

R. bevestigde op de zitting dat hij het datalek had gemeld bij Smash. Maar hij zou niet zelf ingebroken hebben in het computersysteem. Hij was alleen maar op de hoogte van de hack, zei hij. Hij wilde niet zeggen hoe hij dat wist. R. gaf de hack door aan Smash omdat hij narigheid wilde voorkomen. 'Ik wilde niet dat de gegevens in verkeerde handen zou vallen', zei hij.

Paniekerig

R. profileerde zich donderdag bij de Haagse rechtbank als een ethische hacker, die eerder al een ziekenhuis, eredivisieclub Ajax, het bedrijf Apple en een waterschap hielp te beschermen. De huisartsenpost zou hem zelf gevraagd hebben de ICT op orde te brengen. 'Ze reageerden paniekerig op het lek.'

Volgens zijn advocate is het nog maar de vraag of er echt sprake was van computervredebreuk. R. moet volgens haar vrijgesproken worden omdat hij alleen maar goede bedoelingen had.

Uitspraak van de rechtbank is over twee weken.

LEES OOK: Joris hackt Instagram en wachtwoorden bedrijf omdat hij niet betaald kreeg