Naar het museum of de film kan bijna weer, maar het gaat dan net even anders.

Ook het Kunstmuseum in Den Haag heeft behoorlijk wat in te halen. 'We hebben nu anderhalf miljoen euro verlies geleden', legt directeur Benno Tempel uit. 'En dat kunnen we niet zelf oplossen.' Hij hoopt dat het Rijk en de gemeente bij kunnen springen. 'En de komende tijd hebben we natuurlijk minder bezoekers, dus ook minder inkomsten.'

Maar er zit volgens Tempel ook een positieve kant aan. 'Als je nu door het museum loopt, voelt het soms alsof je in je eentje bent. Dat geeft een majestueus gevoel.' En bij de film heb je ook alle ruimte, vertelt Braber: 'In de zaal mogen er nu dertig mensen, maar er is plek voor vierhonderd. We kunnen mensen dus goed verdelen.'

Maatregelen

De maatregelen dwingen musea ook na te denken over de toekomstige inrichting. Schilderijen die dicht bij elkaar hangen, kunnen niet door twee mensen tegelijk bekeken worden, laat Tempel weten. 'Daar zouden we misschien in de toekomst over na kunnen denken, bij het inrichten van musea. Dat we schilderijen wat verder uit elkaar halen.' Braber hoopt dat de dertig-personen-regel zo snel mogelijk wordt verbreed: 'We zijn heel blij dat we nu weer mensen mogen ontvangen. En dan hopen we dat dertig personen snel kan worden uitgebreid naar honderd per zaal.'

Bezoekers moeten rekening houden dat het moeilijker wordt om tijdens de film naar de wc te gaan. En ronddwalen in het museum kan minder spontaan dan normaal. Maar de directeuren kijken halsreikend uit naar het moment dat de deuren maandag weer geopend kunnen worden.

