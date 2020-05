Dit vinden de Haagse politici van de nieuwe burgemeester Jan van Zanen

Johan Remkes

'Hij is een verbindende persoonlijkheid, zeer kordaat, heeft een ruim hart voor openbare orde en veiligheid, heeft daar veel ervaring in. Ik ga hem zo gelijk bellen, en feliciteren dat hij burgemeester wordt van een prachtige stad van vrede en recht.'

Frits Huffnagel

'Dit is een grote verrassing. Heb deze naam nergens gehoord. Het is een geweldige keuze. De vertrouwenscommissie heeft geweldig werk geleverd. Ervaren, buiten gewoon aimabel. Ik verwacht dat hij het buitengewoon goed gaat doen. Het is aardig, maar kan ook stevig zijn. Hij kan er gelijk staan.'

Richard de Mos

'Hij is een ervaren bestuurder, met ervaring in Utrecht en Amstelveen. Hij is ook wethouder geweest. Het is en blijft spijtig dat de inwoner van de stad geen zeggenschap heeft gehad in de aanstelling van de burgemeester. Van Zanen is kundig, maar moet nog veel huiswerk gaan maken om de stad te leren kennen. Daar willen wij hem graag bij helpen.'

Joris Wijsmuller

'Het is een echte burgemeester. Hij is een mensen-mens. Hij is open, transparant en authentiek. Hij is in staat om heel snel verbinding te maken met Den Haag. Ik denk dat ze in Utrecht balen. Hij moet zichzelf blijven en niet anders gaan doen dan wij hem kennen. Den Haag moet hem leren kennen. Hij zal van rood/wit naar groen/geel verkleuren. Oftewel van FC Utrecht naar ADO Den Haag.'

Frans de Graaf

'Jan is een ervaren bestuurder. Hij legt verbinding, gaat moeilijke keuzes niet uit de weg. Hij is een bestuurder die van alle markten thuis is. We hebben grote integriteitsproblemen in Den Haag, daar moet hij mee aan de slag. Ik denk dat het heel geloofwaardig is als de politiek daar mee aan de slag gaat.'

