Man gewond bij steekpartij Van Bylandtstraat Den Haag

Wij doen op dit moment onderzoek in de #VanBylandtstraat in #DenHaag. Vanavond is daar een persoon neergestoken. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Verdachte is aangehouden. Heb je wat gezien of gehoord? Bel dan 0900-8844 of via M 0800-7000. @POL_Segbroek