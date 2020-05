Coronavirus: Dodental stijgt met 28, 9 nieuwe ziekenhuisopnames

Het kabinet streeft ernaar om op 1 juli een coronawet in te laten gaan die de noodverordeningen zoals die nu van kracht zijn, een wettelijke grondslag moeten geven. In juni neemt het kabinet een besluit en wordt de Raad van State om spoedadvies gevraagd, melden ingewijden. Volg al het nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

RIVM meldt vrijdagmiddag 28 overlijdens, waardoor het totaal nu op 5931 staat

Rijbewijs zeven maanden langer geldig vanwege coronacrisis

Nog 189 coronapatiënten op de intensive care

Dodental stijgt met 28

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5931. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 28 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn negen nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.722. Ook die gegevens komen soms wat later binnen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 176 naar 46.126.

Bezoekverbod vergalt eetlust bewoners tehuizen

De coronamaatregelen, met name het bezoekverbod, hebben bij bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen niet alleen geleid tot eenzaamheid, maar ook tot agitatie, depressie, angst, prikkelbaarheid en verandering van de eetlust. Dat meldt het Trimbos Instituut.

Meer dan 900 familieleden van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen en 533 zorgmedewerkers zijn gevraagd naar hun ervaringen, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Meer dan de helft van de medewerkers meldt toename van genoemde problemen. Maar liefst 41 procent zag een verandering in eetlust. Bijna de helft van de familieleden meldt een toename van verdriet en onrust bij hun naaste.

'Nog veel onduidelijk over maatregelen per 1 juni'

De versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juni zijn nog voor veel mensen onduidelijk. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 30.000 mensen. Dat anderhalve meter afstand gehouden moet worden is voor de ondervraagden helder, maar vooral jongeren weten niet wat verder wel en niet mag na het Pinksterweekend.

De helft (55 procent) van de ondervraagden onder de 35 jaar vindt de coronaregels na 1 juni duidelijk, tegenover 64 procent van de 35-plussers. Over specifieke plekken is nog meer verwarring. Meer dan de helft van de jongeren weet niet met hoeveel mensen je binnen (50 procent) en buiten (55 procent) mag afspreken. Ook wat er nou precies voor het balkon en de auto geldt, heeft lang niet iedereen scherp.

Hoewel de anderhalve meter-regel duidelijk is, vindt men afstand bewaren tot andere mensen lastig, vooral in de supermarkt. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen: 50 procent van de ondervraagden lukt het niet. Voor zowel jongere als oudere ondervraagden is de supermarkt daarmee een onbehaaglijke plek in de coronacrisis, aldus het onderzoek.

Swingende ouderen bij Nationale Balkon Beweegdag

Wethouder Parbhudayal en oud-tenniskampioen Tom Okker hebben ouderen vermaakt tijdens de Nationale Balkon Beweegdag in Den Haag. Speciaal voor de mensen die door de coronamaatregelen thuis zitten, werd de Beweegdag georganiseerd.

Weer minder sterfgevallen dan normaal in deze tijd van het jaar

Het aantal sterfgevallen was vorige week opnieuw lager dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Vorige week overleden naar schatting 2750 mensen. Daarmee is het aantal sterfgevallen zo'n 50 lager dan normaal en vergelijkbaar met een week eerder. Het komt vaker voor dat een sterftepiek - zoals recentelijk als gevolg van het coronavirus - juist wordt opgevolgd door een dal. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is een bekend fenomeen dat het aantal sterfgevallen tijdelijk lager ligt na een sterftegolf. Socioloog Tanja Traag van het CBS legde eerder uit dat een deel van de mensen die de afgelopen maanden zijn overleden aan het coronavirus onder normale omstandigheden nu was overleden.

Ondanks het lage sterftecijfer van dit moment, overlijden er nog steeds mensen aan Covid-19, benadrukken de onderzoekers. Voor zover bekend bij het RIVM zijn vorige week 104 mensen overleden aan het virus. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die overlijdt aan het coronavirus, is daar ook op getest.

Met een busje door de regio: diplomering op afstand

De School voor Orde en Veiligheid van ROC Mondriaan organiseert op een originele manier de diplomering dit jaar. Vanwege de coronamaatregelen kan er niks op de schoollocatie in Bezuidenhout in Den Haag georganiseerd worden, daarom rijden de docenten deze dagen met een Volkswagenbusje de regio door om de geslaagde studenten hun diploma te overhandigen.

De studenten komen overal vandaan dus de tour gaat vrijdag en zaterdag van de Bollenstreek naar Rotterdam en van Gouda naar Den Haag en doet onderweg vele dorpen en steden aan, zoals Lisse, Moerkapelle, Waddinxveen, Rijswijk en Delft. Iedere rit eindigt in Den Haag. Het betreft ongeveer 30 studenten van de opleidingsrichting Veiligheid en Vakmanschap die uiteindelijk allemaal gaan voor een baan bij Defensie waar ze ook hun stage gelopen hebben.

Kinderen tot en met 6 jaar in juni gratis naar Madurodam

Kinderen tot en met 6 jaar krijgen in juni gratis entree voor Madurodam op doordeweekse dagen en ook nog een gratis ijsje. Het familiepark is namelijk anderhalvemeter-klaar voor bezoek.

'Tijdens de doordeweekse dagen in juni heb je alle tijd én ruimte om samen met je kinderen op een veilige manier het beste en mooiste van Nederland te ontdekken', aldus Madurodam. 'Zo maak je van deze bijzondere tijd ook een onvergetelijke tijd samen.'

Om te grote drukte in het park te voorkomen, geldt een maximumaantal gasten per dag. Iedere gast is verplicht om de dag van bezoek, inclusief een tijdslot, te reserveren. Ook wanneer je al een geldig toegangskaartje in je bezit hebt. Deze maatregel is onderdeel van het protocol 'Veilig Samen Uit', dat is opgesteld door de 23 grootste dagattracties waaronder Madurodam, die zijn vertegenwoordigd in de Club van Elf, en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.

Gemeentearchieven Voorschoten en Wassenaar op zoek naar beelden tijdens coronatijd

Burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar en het Gemeentearchief Wassenaar en waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van Voorschoten en het Gemeentearchief Voorschoten roepen iedereen op om beelden op te sturen van de ongewone tijd waarin we nu leven. De intelligente lockdown van de afgelopen weken en de anderhalve meter samenleving van nu, leveren bijzondere taferelen op. Daarom bouwt de gemeente samen met andere archiefdiensten en erfgoedinstellingen in het land mee aan een (digitaal) archief 'Corona in beeld'.

Burgemeester Leendert de Lange: 'De beelden van nu laten de generaties van de toekomst zien hoe we omgaan met deze ongekende crisis die iedereen raakt. Ze illustreren de pijn en het verdriet, maar ook de creativiteit, saamhorigheid en de veerkracht van de mensen in Wassenaar.' Gemeentearchivaris Carla de Glopper vult aan: 'Het verbaast mij soms hoe weinig beeldmateriaal we hebben van een aantal bijzondere hoofdstukken in onze geschiedenis. Gelukkig hebben we in dit digitale tijdperk steeds meer mogelijkheden om materiaal te archiveren. Ik hoop dan ook van harte dat we veel inzendingen ontvangen.'

De initiatiefnemers zijn op zoek naar informatie en materiaal dat iets zegt over de invloed van het coronavirus op het dagelijks leven in Wassenaar. Denk daarbij aan foto's van het leven in tijden van het coronavirus op straat, maar ook in eigen huis, tuin of op het balkon. Foto’s van de informatieborden, spreuken op straat en solidariteitsacties. Beelden kunnen gemaild worden naar CoronaInBeeld@Wassenaar.nl

Oproep gemeente Alphen aan den Rijn: geniet, maar hou je aan de regels

Aankomend (pinkster)weekend verwacht de gemeente Alphen aan den Rijn grote drukte bij de recreatiegebieden rond de Zegerplas. Dat kan alleen als de anderhalve meter afstand gehanteerd wordt, benadrukt burgemeester Spies. Daarom is de campagne #alphengenietweer gestart.

Het belooft opnieuw een prachtig weekend te worden met veel zon en hoge temperaturen. Mooi nieuws voor alle inwoners van Alphen aan den Rijn, vindt burgemeester Liesbeth Spies. Het mooie weer brengt ook uitdagingen met zich mee, want klakkeloos neerploffen op je handdoek aan de Zegerplas is er nu nog niet bij. 'Dat vraagt wat van inwoners en bezoekers', realiseert Liesbeth Spies zich. 'Maar het is heel hard nodig om de maatregelen nog steeds serieus te nemen, zodat we een tweede golf van het coronavirus voorkomen.'

Daarom is de campagne #alphengenietweer gestart. 'Natuurlijk hebben we de campagne positief ingestoken, want we mógen ook echt weer genieten. Maar wel met die gepaste afstand. Het doel van de campagne is om dat heel duidelijk te maken. Inwoners en bezoekers gaan de #alphengenietweer-borden met instructies veel tegenkomen; bij horecagelegenheden, in recreatiegebieden en in het centrum. Ons verzoek: hou je eraan!'

Campagne voor veilige terugkeer jongeren in het verkeer

Als op 2 juni de middelbare scholen de deuren weer openen, gaan er weer veel meer jongeren deelnemen aan het verkeer. Daarom begint een campagne om ze te laten zien hoe ze dat veilig kunnen doen met de coronaregels in het achterhoofd. Zo moeten ze bijvoorbeeld op de fiets anderhalve meter afstand van elkaar houden.

De campagne is een initiatief van jongerenorganisatie TeamAlert. Er is onder meer een kennisquiz over de gedragsregels omtrent het coronavirus en ook kunnen jongeren op social media reageren op verschillende stellingen over verkeersveiligheid. Een belangrijk onderdeel uit de campagne is dat jongeren online een deal met zichzelf aangaan, om veilig aan het verkeer deel te nemen met respect voor andere weggebruikers.

Premier Mark Rutte wil dat leerlingen in het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen en niet met het openbaar vervoer. Dat geldt in elk geval voor scholieren die binnen een straal van 8 kilometer van hun school wonen. Ze kunnen ook worden gehaald en gebracht door de ouders.

Onderzoek KNVB: voetballen in coronatijd is veilig

Voetbal is een veilige sport, ook in de coronatijd. Dat is de conclusie van de KNVB na een onderzoek met Inmotio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in volgsystemen en data-analyse. Op basis van analyse van 482 wedstrijden uit de eredivisie in de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 concluderen de onderzoekers dat profvoetballers zich gedurende een wedstrijd slechts sporadisch langer dan 30 seconden binnen een onderlinge afstand van 1,5 meter op het veld bevinden.

Het risico om het coronavirus over te dragen, is volgens hen dan ook klein. 'Het onderzoek heeft wereldwijde relevantie, nu er langzaamaan weer gevoetbald gaat worden op het hoogste niveau', zegt directeur Vincent van Renesse van Inmotio. Edwin Goedhart, hoofd medische zaken bij de KNVB en de teamarts van het Nederlands elftal, zegt bij FOX Sports: 'Volgens ons kunnen we zonder al te veel grote risico's weer het veld op. Voetbal is een veilige sport om te doen, ook in de coronatijd.'

De KNVB besloot eind vorige maand al om het seizoen 2019-2020 in het profvoetbal te beëindigen. Na 1 september zou het nieuwe voetbaljaar kunnen beginnen. Volgens de onderzoekers is het raadzaam dat de spelers elkaar na een doelpunt niet in de armen vliegen, maar op enige afstand hun treffer vieren. Bij hoekschoppen zou mogelijk een soort tijdklok ingevoerd moeten worden, omdat spelers hierbij ook relatief lang dicht bij elkaar staan.

Volgens Goedhart leverde het onderzoek 'redelijk vernieuwende inzichten' op. 'Bij voetbal vindt minder contact plaats dan iedereen dacht. Het is dus relatief veilig.' Hij benadrukt wel dat de voorschriften wat betreft afstand houden in bijvoorbeeld de kleedkamer gevolgd moeten worden. 'En natuurlijk thuis blijven als je ziek bent.'

Cirkels bij Zegerplas geven voldoende afstand aan

Geen graancirkels, maar kalkcirkels: wie met Pinksteren naar de Zegerplas gaat, ziet in één oogopslag hoe je voldoende afstand tot elkaar kunt houden. De lijnentrekkers van Alphense Boys en Alphia zijn een hele dag in touw geweest om bezoekers deze duidelijkheid te geven.

Roel Wierink is gebiedsadviseur en vertelt dat het idee kwam overwaaien uit Rotterdam: 'Tijdens het Pinksterweekend verwachten we rond de Zegerplas veel bezoekers, zeker met dit zonnige weer. Om die drukte in goede banen te leiden, trekken we deze cirkels van drie meter doorsnee, met daartussen zo'n twee meter afstand. Aan de entrees van Park Zegersloot plaatsen we borden met instructies. Gezinnen kunnen gerust samen binnen één cirkel blijven, en anders is er genoeg ruimte voor maximaal drie mensen. Zo stimuleren we dat bezoekers de hele dagcamping gebruiken en niet op een kluitje blijven zitten.'

Het idee is met Hemelvaart toegepast in de Rotterdamse parken. 'Toen we bedachten dat het hier ook zou kunnen werken, zegden de voetbalverenigingen ARC, AVV, Alphense Boys en Alphia meteen hun medewerking toe en dus werden er honderden cirkels aangebracht.

Omzet horeca sterk gedaald in eerste kwartaal door coronacrisis

De omzet van de horeca viel in het eerste kwartaal 14 procent lager uit dan een kwartaal eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de horeca daarmee een van de zwaarste getroffen sectoren door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat om de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

CBS en RIVM maken bekend of aantal sterfgevallen wederom daalt

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maken vrijdagmiddag om 12.00 uur bekend hoeveel mensen vorige week in totaal zijn overleden. Dan wordt duidelijk of het sterftecijfer blijft dalen en of het net als vorige week lager is dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het komt vaker voor dat na een sterftepiek - zoals recentelijk vanwege het nieuwe coronavirus - juist een dal volgt.

In de week van 11 mei overleden 200 mensen minder dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat verbaasde de onderzoekers niet. Een deel van de mensen die in afgelopen maanden is overleden aan het nieuwe coronavirus, was volgens een woordvoerder anders nu overleden door een andere oorzaak. Ook in de periode na de griepepidemie van 2018 lag het aantal sterfgevallen lager dan gebruikelijk. Vrijdagmiddag blijkt of er wederom minder mensen zijn overleden dan gebruikelijk.

Het CBS en het RIVM benadrukten eerder dat het lage sterftecijfer van de afgelopen weken niet betekent dat er geen mensen meer overlijden aan het nieuwe coronavirus. Bij het RIVM zijn 108 mensen bekend die vorige week zijn overleden aan Covid-19. Het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die overlijdt aan het virus, is daar ook op getest.

Coronavirus: 'Kabinet wil coronawet op 1 juli laten ingaan'

Aanvankelijk wilde het kabinet vrijdag een klap geven op de spoedwet, maar de wet gaat in consultatie, er wordt om nog meer advies gevraagd. Vanwege de forse versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juni en de handhaving in de nieuwe situatie, kijken onder meer veiligheidsregio's reikhalzend uit naar de spoedwet.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid blijven voorlopig gewoon de besluiten gelden die zorgminister Hugo de Jonge heeft genomen in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De vergaande maatregelen die hij neemt om een infectieziekte tegen te houden, zijn rechtsgeldig. Ze zijn vervat in noodverordeningen die door de burgemeesters worden uitgevaardigd.

Nu de noodverordeningen langer duren, klinkt steeds meer kritiek van rechtsgeleerden. Ze wijzen op de grote gevolgen voor de vrijheden en grondrechten van mensen. Ook de onvrede in de Tweede Kamer groeit, omdat ingrijpende maatregelen als het verbod op samenscholing en de 1,5 meterregel al bijna drie maanden geleden zijn ingegaan zonder dat ze aan het parlement zijn voorgelegd.

Rijbewijs zeven maanden langer geldig vanwege coronacrisis

Rijbewijzen die tussen 1 februari en 31 augustus verlopen, blijven zeven maanden langer geldig. Dat geldt ook voor rijbewijzen die om medische aandoeningen elk jaar of om de drie jaar moeten worden verlengd.De verlenging is een besluit van de Europese Commissie en geldt voor alle EU-rijbewijzen. Zo'n verlopen rijbewijs kan echter niet gebruikt worden voor identificatie, alleen in uitzonderlijke situaties als er zorg nodig is.

Pubers mogen vanaf 1 juni weer trainen zonder 1,5 meter afstand

Kinderen tussen 13 en 18 jaar mogen vanaf 1 juni bij sporttrainingen weer normaal 'spelcontact' hebben. Dat stelt het Outbreak Management Team, de experts die het kabinet adviseren over het coronavirus. De afgelopen tijd was contact tijdens sporttrainingen alleen toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Oudere kinderen mochten wel buiten onder begeleiding sporten, maar moesten daarbij 1,5 meter afstand houden.

Recreatiegebieden en stranden in Hollands Midden

De recreatiegebieden en stranden in heel Veiligheidsregio Hollands Midden gaan na 1 juni weer maximaal open. Dat zegt Liesbeth Spies, die als burgemeester van Alphen aan den Rijn samen met de Leidse burgemeester Henri Lenferink het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio vormt, tegen mediapartner Studio Alphen. 'We willen mensen zo veel mogelijk ruimte geven en zo min mogelijk afsluiten.'

'De oproep is niet langer blijf thuis, maar vermijd drukte. Als we delen gaan afsluiten, maken we het gebied waar we met z'n allen gebruik van willen maken juist kleiner. We willen dat mensen zich zo breed mogelijk kunnen verspreiden over en in de recreatiegebieden. We proberen pieken te voorkomen', legt Spies uit. Haar advies: 'Als je merkt dat het te druk wordt, wacht even of zoek een ander plekje op.'