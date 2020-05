Coronavirus: 'Kabinet wil coronawet op 1 juli laten ingaan'

Het kabinet streeft ernaar om op 1 juli een coronawet in te laten gaan die de noodverordeningen zoals die nu van kracht zijn, een wettelijke grondslag moeten geven. In juni neemt het kabinet een besluit en wordt de Raad van State om spoedadvies gevraagd, melden ingewijden. Volg al het nieuws rond het coronavirus in ons liveblog.

De belangrijkste punten van dit moment:

RIVM meldde donderdagmiddag 32 overlijdens in afgelopen 24 uur

Rijbewijs zeven maanden langer geldig vanwege coronacrisis

Nog 189 coronapatiënten op de intensive care

Wil je teruglezen wat er donderdag allemaal in het nieuws was rond het coronavirus? Dat vind je hier.

Omzet horeca sterk gedaald in eerste kwartaal door coronacrisis

De omzet van de horeca viel in het eerste kwartaal 14 procent lager uit dan een kwartaal eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de horeca daarmee een van de zwaarste getroffen sectoren door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat om de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

CBS en RIVM maken bekend of aantal sterfgevallen wederom daalt

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maken vrijdagmiddag om 12.00 uur bekend hoeveel mensen vorige week in totaal zijn overleden. Dan wordt duidelijk of het sterftecijfer blijft dalen en of het net als vorige week lager is dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het komt vaker voor dat na een sterftepiek - zoals recentelijk vanwege het nieuwe coronavirus - juist een dal volgt.

In de week van 11 mei overleden 200 mensen minder dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Dat verbaasde de onderzoekers niet. Een deel van de mensen die in afgelopen maanden is overleden aan het nieuwe coronavirus, was volgens een woordvoerder anders nu overleden door een andere oorzaak. Ook in de periode na de griepepidemie van 2018 lag het aantal sterfgevallen lager dan gebruikelijk. Vrijdagmiddag blijkt of er wederom minder mensen zijn overleden dan gebruikelijk.

Het CBS en het RIVM benadrukten eerder dat het lage sterftecijfer van de afgelopen weken niet betekent dat er geen mensen meer overlijden aan het nieuwe coronavirus. Bij het RIVM zijn 108 mensen bekend die vorige week zijn overleden aan Covid-19. Het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die overlijdt aan het virus, is daar ook op getest.

Coronavirus: 'Kabinet wil coronawet op 1 juli laten ingaan'

Aanvankelijk wilde het kabinet vrijdag een klap geven op de spoedwet, maar de wet gaat in consultatie, er wordt om nog meer advies gevraagd. Vanwege de forse versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 1 juni en de handhaving in de nieuwe situatie, kijken onder meer veiligheidsregio's reikhalzend uit naar de spoedwet.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid blijven voorlopig gewoon de besluiten gelden die zorgminister Hugo de Jonge heeft genomen in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De vergaande maatregelen die hij neemt om een infectieziekte tegen te houden, zijn rechtsgeldig. Ze zijn vervat in noodverordeningen die door de burgemeesters worden uitgevaardigd.

Nu de noodverordeningen langer duren, klinkt steeds meer kritiek van rechtsgeleerden. Ze wijzen op de grote gevolgen voor de vrijheden en grondrechten van mensen. Ook de onvrede in de Tweede Kamer groeit, omdat ingrijpende maatregelen als het verbod op samenscholing en de 1,5 meterregel al bijna drie maanden geleden zijn ingegaan zonder dat ze aan het parlement zijn voorgelegd.

Rijbewijs zeven maanden langer geldig vanwege coronacrisis

Rijbewijzen die tussen 1 februari en 31 augustus verlopen, blijven zeven maanden langer geldig. Dat geldt ook voor rijbewijzen die om medische aandoeningen elk jaar of om de drie jaar moeten worden verlengd.De verlenging is een besluit van de Europese Commissie en geldt voor alle EU-rijbewijzen. Zo'n verlopen rijbewijs kan echter niet gebruikt worden voor identificatie, alleen in uitzonderlijke situaties als er zorg nodig is.

Pubers mogen vanaf 1 juni weer trainen zonder 1,5 meter afstand

Kinderen tussen 13 en 18 jaar mogen vanaf 1 juni bij sporttrainingen weer normaal 'spelcontact' hebben. Dat stelt het Outbreak Management Team, de experts die het kabinet adviseren over het coronavirus. De afgelopen tijd was contact tijdens sporttrainingen alleen toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Oudere kinderen mochten wel buiten onder begeleiding sporten, maar moesten daarbij 1,5 meter afstand houden.

Recreatiegebieden en stranden in Hollands Midden

De recreatiegebieden en stranden in heel Veiligheidsregio Hollands Midden gaan na 1 juni weer maximaal open. Dat zegt Liesbeth Spies, die als burgemeester van Alphen aan den Rijn samen met de Leidse burgemeester Henri Lenferink het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio vormt, tegen mediapartner Studio Alphen. 'We willen mensen zo veel mogelijk ruimte geven en zo min mogelijk afsluiten.'

'De oproep is niet langer blijf thuis, maar vermijd drukte. Als we delen gaan afsluiten, maken we het gebied waar we met z'n allen gebruik van willen maken juist kleiner. We willen dat mensen zich zo breed mogelijk kunnen verspreiden over en in de recreatiegebieden. We proberen pieken te voorkomen', legt Spies uit. Haar advies: 'Als je merkt dat het te druk wordt, wacht even of zoek een ander plekje op.'