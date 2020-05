Zonnig pinksterweekend: Grote Marktstraat fietsvrij en maatregelen van andere kustgemeenten

Zo kiest Den Haag ervoor om de Grote Marktstraat voor drie dagen fietsvrij te maken, om mensen meer ruimte te geven in de binnenstad, dat zei wethouder Hilbert Bredemeijer in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Het wordt mooi weer, terrassen gaan open dus we verwachten meer drukte. Het is niet meer blijf thuis, maar vermijd de drukte.'

Daarom zet de gemeente Den Haag geheugensteuntjes zodat mensen zich aan de anderhalve meter blijven houden. Zo komen er op de boulevard van Scheveningen palmbomen voor looproutes en in het Zuiderpark worden picknickcirkels gemaakt, waarbinnen je kan zitten. De Strandweg en de Vissershavenweg worden autovrij. Ook zijn er strandcoaches, centrumcoaches, pop-up fietsplekken, verkeersregelaars en graffitibelettering op straat, legt Bredemeijer uit.

De gemeente wil dit weekend nieuwe dingen uitproberen. 'Alles wat we nu doen kunnen we na drie dagen evalueren en zien of het werkt', zegt de wethouder. Hij heeft nog wel een waarschuwing: 'Wie niet wil luisteren en mensen die zich niet aan de regels houden, zullen we helaas moeten beboeten'.

Noordwijk en Katwijk

In kustplaatsen Noordwijk en Katwijk worden de parkeerterreinen weer gehalveerd. 'Wat we ook doen is een aantal extra fietsparkeerplaatsen creëren', zegt een woordvoerder van gemeente Noordwijk. 'Op die manier willen we zorgen dat de strandopgangen makkelijk toegankelijk blijven zodat mensen elkaar op afstand kunnen passeren.'

Burgemeester van Katwijk, Cornelis Visser, hoopt samen een nieuwe stap te maken in de strijd tegen het coronavirus. 'Het sociale leven komt meer en meer op gang. Dit vereist van ieder van ons de juiste instelling. Houd anderhalve meter afstand en vermijd drukte', roept hij op. 'Zo zorgen we dat de versoepeling een succes wordt en nieuwe stappen mogelijk zijn.'

Westland

De gemeente Westland zet op de strandopgangen borden neer met de coronaregels en met het verzoek aan bezoekers om rechts te houden. Op de borden staat ook het advies om weg te gaan bij te grote drukte. 'Particuliere beveiligers en boa's zijn op de feest- en weekenddagen op en rond het strand aanwezig om de drukte te reguleren', aldus een woordvoerder van gemeente Westland. Daarnaast gelden er ook in Westland beperkingen voor het parkeren. 'Verder wordt stevig ingezet op communicatie, met als doel mensen te motiveren om drukke plekken te vermijden en echt afstand te houden van elkaar.'

Afsluiten toegangswegen is een optie

Het afsluiten van toegangswegen richting de stranden is ook een optie voor de gemeenten. 'We hopen natuurlijk dat het niet nodig is maar als het moet zullen we maatregelen nemen', aldus de woordvoerder van gemeente Noordwijk. 'Als het te druk wordt, roepen we ook via onze borden op om weg te blijven of om te keren.' Ook op Hemelvaart was het druk in Noordwijk, maar toen is het volgens de gemeente 'goed verlopen'.

Dat maandag de horeca voor een deel weer open mag, kan volgens de woordvoerder van gemeente Noordwijk voor extra drukte zorgen op de stranden. 'Maar aan de andere kant kunnen mensen ook weer naar terrasjes in de binnensteden, waardoor ze misschien niet massaal naar het strand gaan. Dat moeten we extra in de gaten houden. We hebben nauw contact met de horecaondernemers en zij houden zich goed aan de regels.'

HTM: niet met bus of tram naar strand

De HTM roept inwoners van de Haagse regio op geen gebruik te maken van de tram of bus om naar het strand te gaan. 'Helaas heeft HTM tijdens afgelopen Hemelvaartsdag te maken gehad met een aantal te drukke trams en bussen richting het centrum en het strand. Reizigers zijn toen verzocht om het voertuig te verlaten.

Strand van Scheveningen op Hemelvaartsdag | Foto: Regio15

Met het mooie weer tijdens het pinksterweekend in het vooruitzicht verzoekt HTM de inwoners 'geen gebruik te maken van het openbaar vervoer bij niet-noodzakelijke reizen.'

LEES OOK: