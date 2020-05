Verlaten Velden: Quick Boys na jaren weer terug op het hoogste niveau

De voetbalvelden liggen er sinds half maart verlaten bij. De competitie is noodgedwongen vroegtijdig beƫindigd en het wachten is op het moment dat er weer gejuicht kan worden vanaf de tribunes. Omroep West doet een rondje langs de verlaten velden van de voetbalclubs uit onze regio. Een mooie manier om nog even na te genieten van de tijden dat de tribunes nog vol zaten. Vandaag: Sportpark Nieuw Zuid in Katwijk.

Nieuw Zuid is met afstand het meest pittoreske sportpark van Nederland. De thuishaven van tweededivisionist Quick Boys ligt ingeklemd tussen de Katwijkse duinen en is daarmee een fraaie voetbaltempel.

Het sportpark werd aangelegd in 1955 en is sindsdien de basis van Quick Boys. In 2006 werd Nieuw Zuid grondig verbouwd. De oude tribune maakte plaats voor een nieuwe. Geld voor de verbouwing komt mede uit de opleidingsvergoeding die Quick Boys ontvangt als Dirk Kuijt van Feyenoord verhuist naar Liverpool.

Promotie naar de Tweede Divisie

Op zaterdag 8 juni 2019 is Nieuw Zuid volgepakt. Quick Boys speelt thuis tegen VVSB. Inzet voor de Katwijkers is promotie naar de Tweede Divisie. Het is de finalewedstrijd van de nacompetitie. Als Quick Boys wint, is promotie een feit.

Het is een zinderende wedstrijd die na 90 minuten eindigt in 0-0. Maar in de verlenging schiet Dennis Kaars zichzelf naar een heldenstatus en Quick Boys naar het allerhoogste amateurniveau.

LEES OOK: Verlaten Velden: Rijnsburgse Boys pakt in 2009 de titel tegen aartsrivaal Quick Boys